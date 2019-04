Ambtenaren op bezoek in greenport

Aalsmeer – Ambtenaren van de dienst Ruimte en Economie van de gemeente Amsterdam zijn op donderdag 4 april op bezoek geweest in de greenport.

De start was bij Olij Trading in De Kwakel, waar Marcel Groen (programmamanager Greenport Aalsmeer) de ambtenaren bijpraatte over de greenport. Daarna ging het gezelschap met de bus via Leimuiden naar Prima4A en via de Schinkelpolder en Aalsmeer naar potrozenbedrijf HPD in de Kwakel.

Directeur Wim van Diemen praatte de ambtenaren bij over de meerlagenteelt, de robotstraat en LED-verlichting op zijn bedrijf. Tijdens de busrit is veel gesproken over de ruimtelijke visie van de regio.

(Bron en foto: Greenport Aalsmeer)