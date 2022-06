‘Amazing Amateurs’ in etalages Centrum

Aalsmeer – Vrijdag 3 juni is de expositie ‘Amazing Amateurs in de Etalages’ geopend in het Centrum. Vele jaren was de tentoonstelling ‘Amazing Amateurs’ een jaarlijks feestje in het Oude Raadhuis en steevast één van de best bezochte tentoonstellingen van KCA.

Cultuurpunt Aalsmeer had tweejaarlijks iets vergelijkbaars onder de naam ‘Kunst in de Etalages’. Zo’n zes jaar geleden sloegen Cultuurpunt Aalsmeer en KCA de handen ineen en sindsdien is het in de IkToon maand juni – de landelijke maand van de amateurkunst – Amazing Amateurs in de Etalages.

Dit jaar zijn werken van amateurkunstenaars te zien in 13 etalages van winkels in het Aalsmeerse winkelhart (Raadhuisplein, Zijdstraat, Punterstraat, Dorpsstraat), in het foyer van De Oude Veiling en in het Oude Raadhuis.

Maar liefst 35 amateurkunstenaars exposeren hun bijzondere kunstwerken, van schilderijen, tekeningen, fotografie en collages tot beelden, glasgravures en beschilderde keien. Wandel eens door het Centrum en geniet van de (amateur)kunst in de etalages. Een aanrader!

De afsluiting van de Amazing Amateurs in de Etalages is op zaterdag 2 juli met de uitreiking van de vakjuryprijs en de publieksprijs.