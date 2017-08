Allerlei nieuwtjes over de Pramenrace

Aalsmeer – Er wordt de laatste weken veel geklust in schuren en loodsen aan pramen, bokken en penta’s. Het is immers bijna zover. Op zaterdag 9 september vindt editie 32 van de Aalsmeerse Pramenrace plaats. Thema is ‘Zoek ’t uit’, maar dit moet natuurlijk niet te letterlijk genomen worden. Er gelden regels voor deelname. Inschrijven bijvoorbeeld. Al vele teams hebben zich gemeld en keurig het verontschuldigde bedrag overgemaakt. Echter, er zijn achterblijvers. Voor hen deze tip: Schrijf met spoed in. Nu bedraagt het inschrijfgeld nog 60 euro, maar vanaf zaterdag 2 september gaat de prijs omhoog en wordt 100 euro in rekening gebracht.

Op de braderie

Inschrijven kan ook op de braderie in het Centrum deze zaterdag, waar SPIE op haar vertrouwde plek in een kraam is te vinden. De locatie, voor de Doopsgezinde kerk, is jaren geleden al geclaimd. SPIE is op de straat gespoten in oranje letters en deze verf is van zeer goede kwaliteit geweest. Al vele regenbuien en zelfs sneeuw overleefd… Tijdens de braderie verkoopt SPIE allerlei leuke attributen, waaronder shirts, handdoeken (zolang de voorrang strekt) en een heel verrassend item.

Controles op water

Een andere, heel belangrijke regel is geen alcohol voor de schippers, die de praam of bok besturen en voor de penta plaatsnemen. Denken dat loopt wel los, gaat dit jaar niet op. Er komt namelijk een heuse alcoholcontrole. Er moet bij een post geblazen worden en wie het promillage overschrijdt, krijgt een proces-verbaal (wat ook gevolgen kan hebben voor auto en brommer rijden), het team wordt direct uit de stoet gehaald en gediskwalificeerd. Het bestuur van SPIE raadt alle deelnemers aan zich vooral aan deze regel te houden. Een gezellig feestje bouwen met elkaar mag natuurlijk, maar doe geen hele gekke dingen, want ook dit kan gevolgen hebben. Er zullen handhavers van de gemeente undercover langs de route gaan varen en staan om te kijken of alle teams zich naar behoren gedragen. Ze hebben toestemming om actie te ondernemen als nodig! Het klinkt wellicht allemaal een beetje betuttelend, maar veiligheid staat hoog in het vaandel.

Vergunning al binnen

Overigens is SPIE dit jaar prima te spreken over de samenwerking met de gemeente, de provincie en rijnland. Er is goed overleg geweest, er zijn ‘strakke’ afspraken gemaakt en de vergunning is al geruime tijd binnen. Verder is droog en zonnig weer besteld, dus alle reden om zaterdag 9 september gezellig deel te nemen aan of te kijken naar de Pramenrace. Thema ‘Zoek ’t Uit’, maar blijf verstandig en hou het leuk. Op de website www.pramenrace.nl kunnen teams zich ook inschrijven en is meer informatie te vinden over alle activiteiten rond de tocht der tochten, zoals het palaver op vrijdagavond, het pramenontbijt zaterdagmorgen en de schoonmaakactie van de Ringvaart en de Westeinder op zondag. De laatste nieuwtjes en verhalen van teams natuurlijk in de Praambode. Verhalen hiervoor aanleveren kan nog tot aanstaande donderdag 31 augustus.