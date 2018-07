All American Sunday in Uithoorn 18e editie!

Uithoorn. Houd het weekend van 21 en 22 juli vrij! Zondag de 22e is er voor de 18e keer de All American Sunday die door Han Nollen van café Drinken & Zo op het evenemententerrein aan de Randhoornweg wordt georganiseerd. ‘The Day Before’ (zaterdag de 21e) is de indrukwekkende ‘Ride Out’ van een flink aantal motoren vanaf café Drinken & Zo aan de Wilhelminakade in Uithoorn. De inschrijving voor de Ride Out is om 12:00 uur en deelname is absoluut niet aan een motor merk gebonden. Vertrek (met een volle tank) is om 13.00 uur! De terugkomst is om 17:00 uur en om 19:00 uur is er een bbq waar iedereen tegen inschrijving aan mee kan doen. Dus niet alleen voor de bikers die meegereden hebben! Graag wel van tevoren aanmelden. De kosten bedragen ongeveer 17,50 euro p.p. Na deze oergezellige barbecue wordt de avond opgeluisterd door The Little Boogie Boy Bluesband.

American Sunday

Zondag is elke belangstellende en liefhebber van motorfietsen, oldtimer auto’s en trikes vanaf 12:00 uur welkom op het evenemententerrein aan de Randhoornweg in Legmeer-West. Hier vindt de nu al legendarische happening All American Sunday plaats. Dit evenement wordt opgeluisterd door honderden bezitters van bijzondere motoren en klassieke Amerikaanse auto’s uit de jaren 50/60. Er is dan ook veel te zien en te beleven. Bezoekers kunnen de zeer bijzondere bikes en auto’s die op het terrein staan opgesteld bewonderen.

Familiedag

All American Sunday wil ook een gezellige familiedag zijn waar je met het hele gezin inclusief opa en oma naar toe kan. Het festijn begint om 12.00 uur en eindigt om 19:00 uur. De organisatie kijkt weer uit naar een zoals alle jaren zeer feestelijke happening. Natuurlijk is het de hobby van Han Nollen en zijn ding om dit te organiseren. Han: “Het fijne ervan is dat veel betrokken mensen en partijen er enthousiast over zijn en er alle medewerking aan willen verlenen. Dat maakt het makkelijker en leuker om te doen. Ik ben heel blij dat het dit jaar weer gelukt is om het evenement op poten te zetten.” In dat licht gezien gaat de dank van Han Nollen uit naar het medewerkersteam ‘vergunningen’ van de gemeente Uithoorn, de burgemeester en de politie die er zich eveneens hard voor hebben gemaakt om dit evenement mogelijk te maken.