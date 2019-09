Al en Jo Maarse 60 jaar getrouwd

Aalsmeer – Afgelopen maandag 9 september waren Al (officieel Ally Jan) en zijn vrouw Jo (geboren als Johanna Roggeveen) Maarse zestig jaar getrouwd. Vanwege dit heuglijke feit bracht burgemeester Guido Oude Kotte het echtpaar een bezoek. Het boeket bloemen namens de gemeente kan er nog wel bij in de woonkamer die al vol staat met fleurige boeketten en tientallen wenskaarten. Ook de kopie van de trouwakte wordt overhandigd.

De burgemeester heeft de ambtsketen om en vertelt meteen een verhaal over het bijzondere sieraad dat bij officiële gelegenheden gebruikt wordt. Drie van de vier dochters schenken koffie en snijden taart aan. Hun enige zoon woont in ‘Ons Tweede Thuis’, maar die schuift ’s middags wel aan voor de lunch die in de Oude Veiling wordt geserveerd. Daar heeft het stel elkaar ontmoet.

“Ik ben import.” Begint mevrouw Maarse. “Geboren in Leiden, opgegroeid in Alphen aan den Rijn, maar ik ging als kleuterjuf aan de slag in Uithoorn. Dus op een avond ging ik met vriendinnen mee dansen in de Oude Veiling en daar was Ally. Zo is het begonnen. Na vier jaar gingen we trouwen. We waren begin twintig.” Jo Maarse is nu 84 jaar, haar man een jaartje jonger, maar nog hartstikke fit. “Hij fietst nog, hij speelt tennis en biljart. Ik ben helaas minder goed ter been, maar vermaak me prima met handwerken, lezen en concerten bezoeken.” Dochter vult aan: “Ja, we gaan altijd naar klassieke muziek luisteren in het concertgebouw. En wat moeder ook doet is de krant uitspitten en alle knipsels verzamelen die ze interessant vindt voor ons. Ook voor de achterkleinkinderen bewaart ze spullen, zoals closetrolletjes, pakpapiertjes, vilt. Dat ze kleuterjuf is geweest zit er nog steeds in hoor!” Er kwamen zeven kleinkinderen en er zijn inmiddels vier achterkleinkinderen.

Bessensap

Ally was kweker van beroep. Na hun trouwen begon het stel in een ark voor de kwekerij, toen ze daaruit groeiden werd een grotere ark gebouwd en vervolgens werd er geruild met de ouders en verhuisden ze naar het woonhuis voor het bedrijf waar ze nog steeds met plezier wonen. “We hebben van alles gekweekt. Seringen, Ster van Bethlehem, anjers, potplanten. Gewoon waar vraag naar was.” De kas en bloemenschuur zijn er nog. Zichtbaar is de monumentale schoorsteen in de Dorpsstraat. Mevrouw zegt: “Ik heb niet in het bedrijf gewerkt, maar hielp waar ik kon met koffieschenken en verdere hand- en spandiensten.” Momenteel worden er nog tomaatjes gekweekt en komkommers, druiven, aardappels, aardbeien en zwarte bessen. Ally is druk in gesprek met de Guido over het proces van het zelf maken van bessensap en geeft voor de gelegenheid een flesje aan hem (en de verslaggeefsters) mee.

Piano

Echtpaar Maarse is ‘Vriend van’ de Doopsgezinde kerk, waar ook hun dochters graag komen. En Ally speelt zeer regelmatig piano in Zorgcentrum Aelsmeer en Rozenholm. Bij het afscheid van de burgemeester gaat hij achter de vleugel zitten en speelt ‘We’ll meet again.’ Wat een gezellige familie. Er wordt volgende week zondag nog een feestje gegeven in de Sfeerstal in Nieuwveen. “Dat hebben we altijd gedaan. Toen we vijfentwintig, veertig en vijftig jaar getrouwd waren ook. En nu dus zestig jaar. Het ging ongemerkt hoor. (Hij knipoogt naar zijn dochters) Ik denk dat al die meiden me jong houden!” Aldus een tevreden tachtiger die ondanks een ernstig hartinfarct vorig jaar zich ‘als herboren’ voelt. Zijn vrouw knikt tevreden glimlachend naar hem. Dat moet echte liefde zijn.

Door Miranda Gommans