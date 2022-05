Al 640 ondertekenaars voor behoud groene Jac. Takkade

Aalsmeer – De petitie voor behoud van een groene (en geen bebouwde) Mr. Jac. Takkade staat op 640 ondertekenaars. Allemaal natuurliefhebbers, wandelaars en fietsers. De petitie is inmiddels bij de gemeente en wordt later aangevuld omdat de actie, in verband met de meivakantie, nog doorloopt tot 10 mei.

Het ziet er naar uit dat heel veel mensen het belang van de landelijke omgeving van de Takkade onderschrijven. De ondertekenaars komen uit Aalsmeer Oost(einde), maar ook uit Kudelstaart, Amstelveen, Uithoorn en Amstelhoek. Het is een geliefde route om te fietsen richting het Amsterdamse Bos. Het een fantastische plek om buiten op afstand te bewegen en daar wordt ook veel gebruik van gemaakt. Het ministerie van volksgezondheid heeft hierover geschreven: “Het is belangrijk dat onze leefomgeving ons gezond houdt, en ons stimuleert om fysiek actief te zijn (fietsen, wandelen).” Ook de politieke partijen in Aalsmeer vinden (meer) groen en leefbaarheid van groot belang, zo is in hun programma’s te lezen.

“We hopen en verwachten dat de partijen genoeg aanleiding zien om de vergunning aan te houden, om te bespreken en vervolgens een oplossing vinden, om samen met de investeerder op een locatie elders dit bedrijvenpand te plaatsen”, aldus de initiatiefnemers Gerard en Ans Verbeek. “We rekenen op de groene bevlogenheid van de gemeente, doen jullie mee?” De petitie ondertekenen kan via:

https://mrjactakkade.petities.nl.

Voor meer informatie kan een mail gestuurd worden naar Gerard en Ans Verbeek: verbeekans@gmail.com