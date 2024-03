AKU jeugd succesvol tijdens Noord-Hollandse cross finale￼

Regio – Zaterdag 9 maart werd in het Twiske de Noord-Hollandse cross finale georganiseerd. Vooraf aan de finale hadden veel AKU atleten meegedaan aan minimaal 2 van de 3 voorrondes, waarin ze zich konden plaatsen voor de finale. Na een erg modderige cross bij AKU, een zeer regenachtige wedstrijd in Monnickendam en een sneeuw wedstrijd in Amsterdam was het tijd voor een cross met zonnetje. Meer dan 25 jeugdleden van AKU die zich individueel of als ploeg hadden geplaatst voor de finale, stonden onder prachtige omstandigheden aan de start van een mooi parcours. Vooral de steile klimmetjes waren voor de meeste atleten een ware uitdaging.

Fleur Hofmijster, die een geweldige winter doormaakt, stond als enige AKU atlete in de finale. Fleur heeft naast de regionale crossen en indoorwedstrijden ook deelgenomen aan het nationale crosscircuit. Door haar knappe 3e plaats in het eindklassement had Fleur een clinic op het nationale trainingscentrum Papendal gewonnen. Dit was voor de mila atlete een zeer leerzame en motiverende dag. In het Twiske liet Fleur met overmacht zien wie de beste van Noord-Holland was en won afgetekend haar race.

Maud

Maud van Kessel liet zich in de 3 voorrondes iedere race erg knap van voren zien met drie keer een 2e plaats. In het Twiske deden naast haar concurrente uit de regio ook de winnaars van poule noord (regio Alkmaar) en poule zuid (Utrecht en Flevoland) mee. Maud wist dat de concurrentie hierdoor erg zwaar zou zijn. De AKU atlete kon lang meegaan met de eerste groep, maar moest uiteindelijk toch een gaatje laten vallen met haar concurrentes

De jongens U10 hadden zich na de 3 voorrondes als 2e geplaatst in hun poule voor de finale. Yuvan Pantakar, Robin Stolwijk, Dani van Splunter en Loek Gazendam stonden in het Twiske ook weer vol energie aan de start. Yuvan liep geweldig en finishte op een 4e plaats.

Alle AKU kanjers (Milou de Lange, Jette Koek, Felien Pflug en Faye Roos) van de meisjes U10 maakten hun debuut tijdens de finale. Helaas kon Faye niet aanwezig zijn, maar haar plek werd met trots ingenomen door Cheyenne Born. Milou eindigde in het Twiske op een 41e plaats, kort daarachter Jette op de 48e plaats. Felien kwam als 57e over de streep, 3 plaatsen voor Cheyenne op de 60e plaats.

Op 1 seconde

Ook de jongen U11 hadden zich als team geplaatst voor de finale. Siem Verlaan, Mathies de Wildt, Finn de Kuijer en Dax Bijlsma werden in het Twiske bijgestaan door hun trainingsmaatjes Revi en Joeri die zich helaas net niet geplaatst hadden voor de finale. Siem, die de laatste cross in het koude Amsterdam had gewonnen, kwam na een goed ingedeelde race helaas net tekort voor een podiumplaats. Op 1 seconde van zijn concurrent finishte hij als 4e.