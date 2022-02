Akoestische Avond: Swingend (thuis)feestje

Aalsmeer – Afgelopen zaterdag 29 januari heeft met groot succes de online Akoestische Avond plaatsgevonden in cultureel café Bacchus. De Akoestische Avonden worden al vele jaren gehouden tijdens het laatste weekend in januari. Een soort nieuwjaarsbijeenkomst voor muzikanten en muziekliefhebbers. Zowel vrijdag als zaterdag worden bezoekers getrakteerd op grappige acts, nieuw repertoire en verrassende optredens. Elkaar ontmoeten, zien en het beste wensen voor het komend jaar is even belangrijk en dat dit gemist was, werd afgelopen zaterdag al heel snel duidelijk. Wat waren de muzikanten en hun gasten blij elkaar weer te spreken én optredens te mogen doen en bij te wonen. Vorig jaar, in 2021, bleef het stil tijdens het akoestische weekend, de deuren van Bacchus bleven dicht, en het zag er naar uit dat deze ‘traditie’ ook dit jaar niet in de agenda gezet kon worden.

Een kleine twee weken geleden kregen initiatiefnemers Jacko Hansen en Reinoud Staps het idee om muzikanten toch te laten spelen en een groot publiek hiervan te laten genieten: Een Akoestische Avond via livestream. Door de versoepelingen hadden de Akoestische Avonden afgelopen weekend wel gehouden kunnen worden, maar op veel kleinere schaal, met nog niet eens de helft van het normaal aanwezige publiek. Door live de optredens uit te zenden, konden meer liefhebbers (thuis) genieten van livemuziek. In korte tijd waren drie bands uit Aalsmeer gevonden, die graag hun medewerking wilden verlenen. Drie bands met allen een verschilend genre.

De camera’s gingen als eerste aan voor Hein Meijer en de bluesman had zijn ‘eigen’ little boogie boy meegenomen, zoon Justus. Zanger en gitarist Hein trakteerde het publiek op verschillende blues-stijlen, gaf er een korte uitleg bij, en nodigde als uitsmijter zoon Justus uit om samen het optreden af te sluiten. Justus nam plaats achter het grote drumstel en liet zien het drummen en roffelen al behoorlijk onder de knie te hebben. Het publiek (een kleine groep familieleden, wederhelften en vrienden) beloonden de twee met een daverend applaus.

Hein Meijer met achter de drums zoon Justus.

Na een korte herinrichting op het podium gingen de spots en camera’s aan voor de Hobo String Band. De swingende country-pop nodigde uit om te gaan swingen, maar het publiek was dringend verzocht op de stoelen te blijven zitten. De Hobo String Band had een soort jubileum-optreden. Het is namelijk 55 jaar geleden dat vijf Aalsmeerse muzikanten met elkaar gingen repeteren en al snel voor uitverkochte zalen in heel Nederland optraden. Twee van de vijf maken nog altijd muziek met elkaar, zanger en gitarist Dick Kuin en fiddler Leen Mulder. De twee Hobo-mannen hebben zich omringd met nieuwe muzikanten. De meest nieuwe is Sander de Vries, hij beleefde zijn allereerste optreden met de Hobo en met succes.

De derde en laatste act voor de gestelde sluiting van tien uur ‘s avonds werd verzorgd door de Remband. De Remband speelt bekende hits waarin het geluid van de Hammond orgel centraal staat. De beide Remco’s blinkten uit op respectievelijk keyboard en gitaar en zang, maar ook zanger Hans Millenaar liet zien het zingen nog niet verleerd te zijn. Bij dit optreden was het eveneens moeilijk voor de aanwezigen om stil te blijven zitten, er is toch stiekum (een beetje) gedanst.

De Remband.

Een paar minuten over tien moest de Akoestiche Avond toch echt beëindigd worden en werd door de organisatie en muzikanten afscheid genomen van het (thuis)publiek. Alle aanwezigen (uiteraard QR-code controle bij de ingang en mondkapje op bij beweging in de zaal) en thuiskijkers zullen het eens zijn: Het was een geweldige, gezellige en swingende avond. Hopelijk volgend jaar wel weer Akoestische Avonden als vanouds! Het muziekfeestje alsnog of opnieuw bekijken kan op YouTube en via de facebookpagina van cultureel café Bacchus.