Ajax-speelsters heropenen Solidoe BSO Amstelhof

Uithoorn – Solidoe BSO Amstelhof in Uithoorn is op maandag 10 maart heropend. Deze locatie staat bekend om zijn sport- en bewegingsaanbod en werd dan ook geopend door een aantal voetbalsters van het Ajax dameselftal. Het was een hele feestelijke middag, waarbij de kinderen van de opvang ook de kans hebben gekregen om tegen deze Ajax dames te voetballen, trucjes te leren en tips te krijgen.

De verbouwing is gestart op 23 september 2024, de grootste reden van verbouwing was de grote van de groepen. Er werden veel kinderen in een grote ruimte opgevangen. Na de verbouwing zijn de groepen van elkaar gescheiden waardoor er nog meer aandacht kan worden gegeven aan de kinderen. En niet geheel onbelangrijk ook voor de ouders. Men kan een goede pedagogische overdracht geven. Dit ging voorheen lastiger doordat de groepen erg groot waren en er dus ook veel ouders op hetzelfde tijdstip hun kind(eren) kwamen ophalen.

Nu de BSO zo fantastisch mooi is geworden, is er ook de mogelijkheid om meer activiteiten te ondernemen doordat de ruimtes hierop zijn afgestemd. Hierbij kan je denken aan koken met de kinderen; er is een grote open keuken met alles op kindhoogte. Ook wordt er gewerkt met een open deuren beleid, de kinderen van de 6+ groepen zijn dan ook welkom om met andere groepen activiteiten te gaan doen. Zo zal er per stamgroep een activiteit zijn waar de kinderen aan kunnen deelnemen. Deze activiteiten verschillen van elkaar: sport/koken/creatief.

Het team en de kinderen hebben de eerste week op deze vernieuwde BSO als een groot succes ervaren en kijken uit naar nog vele plezierige jaren.

Op de foto: Het team van BSO Amstelhof en de Ajax-voetbalsters (zittend). Foto: aangeleverd.