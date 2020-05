Airbadmintonnen bij Volant’90

Aalsmeer – Net als alle andere binnensporten werd ook het badmintonseizoen van Volant ’90 omwille van de intelligente lockdown abrupt afgebroken. De hoop en verwachting is dat er pas per begin september weer gebruik gemaakt kan worden van de Proosdijhal. Eerder was er al sprake om badminton te gaan spelen in de openlucht, het zo genoemde ‘airbadminton’.

De Badmintonbond had daar vorig jaar al plannen voor ontwikkeld. Maar nu wordt er door Volant ‘90 ook werkelijk uitvoering aan gegeven. Er wordt gespeeld volgens andere regels, op een ander ingedeeld veld en met speciale shuttles die niet zo windgevoelig zijn als die er in de hal gebruikt worden.

De laatste twee weken hebben de jeugdleden al kunnen ‘airbadmintonnen’ op de door de ESA uitgezette velden op het VZOD terrein aan de Wim Kandreef in Kudelstaart. Op donderavond 28 mei gaan nu ook de senioren van start. De vereniging is blij dat de badmintonsport hiermee niet langere tijd stil ligt. En mogelijk is airbadminton zelfs een alternatief of een aanvulling voor de liefhebbers van het traditionele binnenbadminton.

Met ingang van 11 juni kunnen ook niet-leden bij Volant ’90 komen airbadmintonnen. Echter is dit alleen mogelijk, nadat zij zich vooraf hebben aangemeld via www.volant90.nl. Op de website is ook alle informatie te lezen over hoe airbadminton gespeeld wordt en over hoe de vereniging tijdens sportactiviteiten rekening houdt met alle RIVM richtlijnen