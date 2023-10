Uithoorn – Atletiekvereniging AKU organiseerde woensdag 4 oktober voor de 40e keer de AH Jos van den Berg scholierenveldloop en de belangstelling vanuit de scholen voor dit prachtige evenement was dit jaar enorm. Meer dan 875 leerlingen, leerkrachten en ouders van het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs in Uithoorn/De Kwakel, het Veenlandencollege uit de Ronde Venen en het Amstelveen College hadden zich aangemeld.

De weergoden waren ons dit jaar weer goed gezind, nadat de deelnemers in de afgelopen jaren nog wel eens getrakteerd werden op een regenbui. Dat zorgde er ook voor dat de vrijwilligers van AKU ’s morgens en op de dagen ervoor onder prettige omstandigheden alle voorbereidingen konden treffen die nodig zijn om de parcoursen voor de drie afstanden uit te zetten en voor een mooie aankleding te zorgen. Het weer zal er zeker toe bijgedragen hebben dat de belangstelling vanuit de scholen maar vooral ouders en oma’s en opa’s heel groot was en dat zorgde voor een geweldige ambiance. Om 14.30u. stond de eerste groep van 100 kinderen van groep 3 klaar voor de start en onder groot gejuich van alle aanwezigen gingen de kinderen mede daardoor als een raket van start. De strijd om de eerste plaatsen was natuurlijk groot maar het was prachtig om te zien dat elk kind enthousiast zijn eigen wedstrijd liep en onder de aanmoedigingen langs de kant probeerde zo snel mogelijk over de finish te komen. Elke start was weer een belevenis op zich met een enorme grote groep kinderen onder het startdoek die gespannen wachtten op het startschot. De kinderen van groep 4 spanden de kroon, meer dan 110 kinderen stonden aan de start.

Wisselbeker voor winnende scholen

Naast de individuele wedstrijd die elk kind leverde, was er natuurlijk de strijd om de wisselbeker voor de school. Bij het basisonderwijs doorbrak de Zon uit de Kwakel in 2018 de jarenlange overheersing van de Springschans, maar in 2019 en 2021 was de Springschans weer de sterkste. In 2022 nam de Zon weer het stokje over maar toen bleek dat de

Kwikstaart beide scholen op de hielen zat. Snel werd duidelijk dat in de strijd om de wisselbeker dit jaar de Kwikstaart zich zou mengen in de strijd om de wisselbeker. Van deze school stonden 145 kinderen aan de start en van de Springschans en de Zon resp. 140 en 135. De gele shirts van de Zon waren echter heel opvallend vaak vooraan aanwezig en mede daardoor kon deze school na afloop de wisselbeker meenemen naar de Kwakel. Vlak daarachter eindigde de Kwikstaart op de 2e plaats, De Springschans werd derde en niet ver daarachter eindigde het Duet op de 4e plaats. Een mooie uitdaging voor het Duet om zich volgend jaar te mengen in de strijd om de eerste plaatsen.

Het Veenlandencollege, de afgelopen drie jaar al winnaar van de wisselbeker, had zich met extra trainingen voorbereid op deze editie van de loop en dat betaalde zich uit maar vooral bij de lagere klassen was het Alkwin sterk vertegenwoordigd. Met veel moeite kon het Veenlandenvollege het Alkwin College en het Thamencollege achter zich houden. Het verschil met het Alkwin College was minimaal dus dat belooft wat voor volgend jaar.

AKU als organiserende vereniging kan weer, gelet op de vele positieve reacties van alle deelnemers en scholen terugkijken op een zeer geslaagd evenement en wil langs deze weg alle vrijwilligers bedanken voor hun onmisbare inzet en sponsor AH Jos van den Berg voor de ondersteuning van de scholierenveldloop