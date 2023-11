Afval hennepplantages aangetroffen

Amstelland – Zaterdagmiddag 28 oktober is op een parkeerplaats van het Amsterdamse Bos, aan de kant van de Bosrandweg, afval van een hennepplantage gevonden. De politie heeft een onderzoek naar de dumping ingesteld. Het afval en goederen zijn stekkers, buizen en meer en zijn later in de middag door een gespecialiseerd bedrijf opgeruimd. Niet alleen in het Bos is afgelopen weekend drugsafval gevonden. Op zondag 29 oktober is door de politie Aalsmeer Uithoorn ook afval van een hennepplantage aangetroffen op de Hollandsedijk in Uithoorn. De politie heeft een onderzoek ingesteld. Onder andere zijn gebruikte plastic plantenbakken, potgrond, warmtelampen en drainagebuizen aangetroffen.

Schadelijke stoffen

Drugsdumpingen zijn niet nieuw en gebeuren verspreid over het hele land regelmatig. Maar, zo laat de politie weten, het dumpen brengt heel veel gevaren met zich mee. Het afval van hennepkwekerijen kan schadelijke stoffen bevatten, zoals meststoffen, pesticiden en chemicaliën die worden gebruikt om de planten te laten groeien. Wanneer dit afval gedumpt wordt in de natuur kan het bodem- en waterverontreiniging veroorzaken, wat schadelijk is voor planten, dieren en ecosystemen. De chemicaliën kunnen giftig en schadelijk voor de gezondheid zijn van mensen en dieren. Blootstelling aan deze stoffen kan leiden tot ademhalingsproblemen, huidirritatie, allergische reacties en andere gezondheidsproblemen. Het illegaal dumpen van afval hennepkwekerijen of drugslaboratoriums is strafbaar.

Wie betrapt wordt op illegaal dumpen van afval, kan juridische sancties, zoals boetes of zelfs gevangenisstraf, opgelegd krijgen. Wie de dumpingen in het Bos en/of in Uithoorn heeft zien gebeuren of tips heeft, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie via 0900-8844 of meld het anoniem via 0800-7000.

Foto: Inter Visual Studio