Aftellen voor vijfde editie DownTown Ophelia

Aalsmeer – Volgende week zaterdag wordt de vijfde editie van DownTown Ophelia georganiseerd. Een groot evenement met een boodschap, dat niet meer weg te denken is in Aalsmeer en omgeving. De organisatie gaat dit gezellige evenement onder andere samen met de winkeliers uit de Ophelialaan en vrijwilligers organiseren op zaterdag 24 juni. De voorbereidingen zijn al flink aan de gang en veel deelnemers met een verstandelijke beperking staan te popelen om die dag ergens te helpen in de winkels, in de horeca, bij de kappers, op de braderie of op straat. En natuurlijk kunnen ze genieten van alle gezelligheid. Sommigen mogen zelfs shinen op de catwalk tijdens de modeshow om 15.00 uur.

Vrijwilligers gezocht

De organisatie is druk bezig geweest met het vinden van sponsors, artiesten en vooral ook vrijwilligers. Die laatste zijn nog hard nodig voor verschillende taken tijdens het evenement. Vind je het leuk om die dag te helpen op bijvoorbeeld het kinderplein, begeleiden van deelnemers, loten verkopen, opbouwen of afbouwen? Stuur dan een mailtje naar info@downtownophelia.nl en er wordt contact opgenomen. Het wordt vast een dag met een lach en grote dankbaarheid.

Optredens en braderie

Het evenement wordt om 10.00 uur geopend door burgemeester Gido Oude Kotte en daarna volgt er een optreden van Vincent van Leth alias ‘de Vermakelaar’, die een spectaculaire en humoristische act neerzet. Er zijn die dag optredens van Danny Terp, Dennis Wijnhout, DJ Wally en Devon Donovan. En als afsluiting komt het Cool Down Café een spetterend optreden geven. Ook treden de Dance Specials uit de Amstelhof op en is er een demonstratie rolstoeldansen. In de straat is van alles te doen, zoals een braderie, kinderplein, workshops waaronder sieraden en eierkoeken versieren, je kunt op de foto, de politie is er, hapjes en drankjes, een groot terras en je kunt leuke prijzen winnen in de loterij. Radio Aalsmeer is de hele dag aanwezig met een groot team vrijwilligers om live verslag te doen. Via de website www.radioaalsmeer.nl of het tv kanaal (caiway 12) en de radio is te volgen wat er zoal te doen is.