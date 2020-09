Aftellen begint: Opening tram 25 op 13 december

Amstelveen – Het aftellen kan beginnen: over 104 dagen start tram 25 met rijden op zondag 13 december 2020! Dat is afgelopen week bekend gemaakt tijdens een bestuurlijk werkbezoek aan de Amstelveenlijn. Een bezoek dat het einde van de grootschalige werkzaamheden markeerde en de start van de test- en oefenperiode inluidde met een testrit tussen Stadshart en het opstelterrein.

Verantwoordelijke bestuurders, directeuren en managers van de Vervoerregio Amsterdam, gemeenten Amsterdam en Amstelveen en GVB kwamen vandaag samen voor een belangrijke mijlpaal: de eerste testrit van deze nieuwe fase om zo kennis te maken met de vernieuwde lijn in de nieuwe 15G tram. Er reden af en toe al testtrams, vanaf nu worden dat er alleen maar meer. Secretaris-directeur van de Vervoerregio Thea de Vries over deze laatste belangrijke fase: “Nu de infrastructuur is overgedragen, de systemen zijn geïnstalleerd èn we voldoende trams hebben, kan het testen en oefenen beginnen. De laatste fase voor de finish. Dat klinkt goed maar we zijn er nog niet. Nu gaan we zien hoe deze verschillende onderdelen samenwerken. Werkt alles zoals het zou moeten? We weten allemaal van andere grote infrastructurele projecten hoe weerbarstig de praktijk kan zijn bij het halen van planningen. We zijn er dan ook heel trots op dat het project Amstelveenlijn nog steeds op schema ligt. Dit is mogelijk gemaakt door de enorme inzet van velen en het geduld en begrip van de inwoners in Buitenveldert en Amstelveen. Ontzettend bedankt hiervoor!”

Stap voor stap op weg

De komende maanden staan dus in het teken van testen en oefenen. De eerstvolgende stap is het testen van de technische infrasystemen vanaf september. In oktober start GVB met het opleiden van de circa 300 trambestuurders en het testen en oefenen in de praktijk met de 15G trams.