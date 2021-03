Afsluiting N201 door onderhoud aan Amstelaquaduct en Waterwolftunnel

Regio – De provincie Noord-Holland voert donderdagnacht 11 maart tot en met zaterdag ochtend 13 maart 2021 onderhoud uit aan het Amstelaquaduct (tussen de gemeenten Uithoorn en De Ronde Venen) en aan de Waterwolftunnel (tussen de gemeenten Aalsmeer en Haarlemmermeer). Het verkeer op de N201 wordt tijdens de werkzaamheden omgeleid en moet rekening houden met enige vertraging.

Afsluiting N201 ter hoogte van het Amstelaquaduct

De N201 wordt ter hoogte van het Amstelaquaduct afgesloten van donderdagavond 11 maart 20.00 uur tot vrijdagochtend 12 maart 05.00 uur.

Het verkeer tussen het kruispunt Amsterdamseweg met de N201 in Uithoorn en de aansluiting met de N196 in De Ronde Venen wordt met gele borden omgeleid via de Amsterdamseweg en de N196 (en vice versa).

Afsluiting N201 ter hoogte van de Waterwolftunnel

De Waterwolftunnel wordt afgesloten van vrijdagavond 12 maart 19.00 uur tot zaterdagochtend 13 maart 06.00 uur. Het verkeer op de N201 wordt met gele borden omgeleid tussen de Legmeerdijk in Aalsmeer en de aansluiting met de Fokkerweg in Haarlemmermeer.

Werkzaamheden

Het is noodzakelijk het Amstelaquaduct en de Waterwolftunnel drie keer per jaar volledig af te sluiten voor onderhoud. Dit om de veiligheid van het onderhoudspersoneel te waarborgen en de werkzaamheden sneller te kunnen uitvoeren. De wanden en markeringen worden gereinigd, zwerfvuil verwijderd en de riolering en veiligheidsmiddelen worden gecontroleerd. Dit jaar worden er tegelijkertijd met het regulier onderhoud ook noodreparaties aan het asfalt van de N201 uitgevoerd. In het asfalt van de weg tussen de Waterwolftunnel en de Legmeerdijk zijn meerdere gaten ontstaan vanwege de zware vorst van de afgelopen periode. Om het verkeer zo min mogelijk te hinderen, vinden de werkzaamheden ’s nachts plaats.