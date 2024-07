Afscheid juf Amanda van Julianaschool Wilnis

Wilnis – Het werd donderdagmiddag 11 juli een bijzondere laatste werkdag voor Juf Amanda, directeur van de Koningin Julianaschool in Wilnis. Juf Amanda nam op deze dag namelijk afscheid van de school.Met veel liefde, plezier en enthousiasme heeft juf Amanda 23 jaar in Wilnis gewerkt. Zij is daar begonnen als leerkracht, werd later intern begeleider en tot slot directeur. In al die jaren heeft ze veel kennis en expertise opgebouwd. Naast de Koningin Julianaschool was zij de afgelopen jaren ook directeur van de Eben Haëzer in Kamerik. Op deze school zal juf Amanda directeur blijven. Voor alle leerlingen, collega’s en ouders in Wilnis was nu het moment gekomen om afscheid van elkaar te nemen. Deze speciale dag konden de kinderen en leerkrachten natuurlijk niet zomaar voorbij laten gaan. Er werd dan ook een feestcommissie in het leven geroepen om er een speciale middag van te maken. Alle leerlingen verzamelden zich in de aula en riepen zó hard ‘juf Amanda’, dat zij uiteraard even kwam kijken wat er aan de hand was.

Al weken lang waren alle leerlingen in het geheim een lied aan het oefenen, waarin alle kenmerken van de juf aan de orde kwamen; haar (harde) aanstekelijke lach, favoriete sport badminton, de bruiloft met Rik, haar liefde voor muziek, het ‘zwaaien’ van de bordjes tijdens haar werk bij de Jostiband en nog veel meer. De kinderen zongen luidkeels mee. Na het lied werd er een ‘hoe goed kennen de leerlingen juf Amanda’ quiz gespeeld, waar met rode en groene kaartjes moest worden aangeven of iets klopte of niet. Tot slot was het tijd voor de cadeaus. In het geheim waren er twee grote manden vol met cadeautjes verzameld om de juf goed de aan zomervakantie te laten beginnen. Van douchesponzen en een water ventilator tot zonnebrand en waterpistooltjes, de juf hoeft zich de komende weken niet te vervelen. Ook aan het gezin van de juf was gedacht; zij kunnen met de cadeaubonnen een dagje uit in de vakantie. Na de cadeaus was het toch echt tijd om elkaar gedag te zeggen. Het zal even wennen zijn om juf Amanda straks niet meer bij het hek te zien staan om alle leerlingen en ouders te begroeten. We zullen haar gaan missen, maar wensen haar alle goeds en heel veel plezier en succes in Kamerik!

Foto: aangeleverd