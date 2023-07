Afscheid Rien Jongerden van het Cursusproject De Ronde Venen￼

De Ronde Venen – Met het aanbieden van een Gallery Print van de Heilige Maagschap, een houtsnijwerk van Lucas Cranach, heeft Cursusproject De Ronde Venen afscheid genomen van Rien Jongerden. Voorzitter Ronald Soute: “We vonden dit een toepasselijk afscheidscadeau voor Rien. Onderdeel van dit kunstwerk is een afbeelding van een vaderfiguur die kinderen les geeft. Dit onderdeel wordt gebruikt als het logo van het Cursusproject.”

Rien was 49 jaar geleden één van de vrijwilligers van het eerste uur. Hij is er weliswaar een periode tussenuit geweest, maar alles bij elkaar heeft zo’n 30 jaar meegedraaid en een grote rol gespeeld in de totstandkoming en groei van het Cursusproject. Rien is onder meer voorzitter en penningmeester geweest, maar de meeste mensen zullen hem kennen van één van de vele cursussen die hij begeleid heeft.

Secretaris Agnes Blokker: “Dat het Cursusproject De Ronde Venen leeft onder de bewoners van De Ronde Venen (en daarbuiten) blijkt wel uit de 800 deelnemers die die we dit voorjaar hebben kunnen plaatsen voor onze cursussen, presentaties en rondleidingen.” Rien had graag nog een jaartje doorgehaald tot het 50-jarig jubileum, maar ziet zich toch genoodzaakt om het stokje over te dragen. Ronald: “Het is jammer dat Rien er niet meer bij is, maar er ligt een solide basis waar we nog jaren mee voort kunnen. Op dit moment leggen we de laatste hand aan het programma voor het najaar. We danken Rien voor zijn jarenlange inzet!”