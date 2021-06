Afscheid kinderraad na druk jaar

Aalsmeer – In de laatste vergadering van dit schooljaar is afscheid genomen van de meeste leden van de kinderraad. Elk lid kreeg een oorkonde en een zomers cadeautje voor de inzet het afgelopen schooljaar. Het was een leuke, leerzame en nuttige periode, ondanks dat er door corona vaak online moest worden vergaderd. Eenzaamheid bij ouderen, de toekomst van de luchtvaart, hondenpoep, gevaarlijke situaties in het verkeer, sporten voor kinderen uit gezinnen die minder te besteden hebben, gezonde scholen, de rookvrije generatie en nog veel meer. Het werd besproken in de afgelopen maanden dat de kinderraad bijeen kwam.

Dingen gedaan krijgen

“Jullie hebben het allemaal supergoed gedaan”, zei wethouder Bart Kabout na de laatste vergadering. “Het was heel mooi om te zien hoe jullie met elkaar omgingen. Iedereen kon zijn of haar eigen mening over alle onderwerpen goed vertellen. Heel belangrijk voor jullie om dit te leren, maar zeker ook voor ons om jullie mening goed te kunnen horen zodat we daar beter rekening mee kunnen houden.” Wethouder Kabout voegde er aan toe dat als het kan er ook echt iets gedaan wordt met de plannen en suggesties van de kinderraad en de kinderburgemeester. “Zo is er bij de Antoniusschool dit jaar een zebrapad gekomen, is er een brief naar de minister-president gestuurd en heeft de vorige kinderburgemeester Berber haar insectenhotels bij scholen kunnen openen”, zei hij. “En ook de plannen van kinderburgemeester Julius voor het ‘Kids kennen kids’ platform blijven onze aandacht houden.”

Oorkonde en cadeautje

Daarna overhandigde de wethouder een oorkonde en een cadeautje aan alle leden. Afscheid werd genomen van Julija, Nikita, Sarah, Wess, Casper, Tygo, Mees, Eshaan en Julius. Zij gaan naar de middelbare school en de kinderraad is voor kinderen uit groep 7 en 8 van de basisschool. Luke, Dexter, Damiën, Lotte en Iris keren volgend schooljaar nog een keer terug in de kinderraad.

Nieuwe kinderraad

Komend schooljaar is er opnieuw de mogelijkheid voor kinderen uit groep 7 en 8 van de basisschool om lid te worden van de kinderraad. Van elke basisschool in Aalsmeer en Kudelstaart kunnen er twee leerlingen in de raad. Ook de kinderburgemeester is lid van de kinderraad. Hij of zij is voorzitter en leidt de vergaderingen. Dit schooljaar was Julius van Wilgenburgh de kinderburgemeester. Hij neemt op 1 juli afscheid en draagt dan zijn ambtsketen over aan zijn opvolger of opvolgster.

Verkiezing kinderburgemeester

De verkiezing van de nieuwe kinderburgemeester is in volle gang. Nog tot en met 27 juni kun je met een filmpje jezelf kandidaat stellen. Zit je volgend schooljaar 2021-2022 in groep 7 of 8 van de basisschool? En woon je in Aalsmeer of Kudelstaart? Vertel dan in een filmpje van maximaal een minuut waarom jij kinderburgemeester wilt worden! Stuur het filmpje per mail (bijvoorbeeld via WeTransfer) naar kinderburgemeester@aalsmeer.nl. De filmpjes worden door een jury beoordeeld. De overgebleven kandidaten worden uitgenodigd voor een selectiemiddag op 30 juni. Aan het eind van die middag wordt bekend wie de nieuwe kinderburgemeester is geworden. Ben jij niet de nieuwe kinderburgemeester geworden? Als jouw school nog niet met twee kinderen in de kinderraad vertegenwoordigd is, mag jij zitting nemen in de kinderraad.

Betrokkenheid kinderen

De gemeente wil met het instellen van een kinderburgemeester en kinderraad de betrokkenheid van het college bij kinderen versterken en aan de andere kant kinderen meer betrekken bij beleid dat over kinderen gaat. De kinderburgemeester vraag onder andere aandacht voor zijn of haar thema’s, zit de kinderraad voor, geeft kinderen een stem, legt werkbezoeken af met de burgemeester en/of de wethouders, vervult een ceremoniële functie bij speciale evenementen, zoals de ontvangst van Sinterklaas, en communiceert over zijn of haar activiteiten. De kinderraad geeft het college advies over onderwerpen die betrekking hebben op kinderen en komt zelf met voorstellen, bijvoorbeeld over gelijkheid, gezond bewegen, verkeer en het milieu. De kinderraad komt gedurende het jaar vijf keer bij elkaar.

Foto: Een deel van de kinderraad met wethouder Bart Kabout. Op de foto ontbreken Sarah, Lotte, Casper en Mees.