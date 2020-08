Afscheid Hans Schollaart bij Veteraan Autobussen

Aalsmeer – Al enige tijd geleden had Hans Schollaart bij Gert Jan Smith van de Stichting Veteraan Autobussen (SVA) regio Noord-Holland aangegeven er na meer dan twintig jaar intensieve inzet als vrijwilliger mee te willen stoppen. Dat heeft hij nu echt gedaan, nadat hij toch steeds weer terugkwam om met name zijn schilderwerk aan de bussen af te maken. Hans heeft op 19 augustus daadwerkelijk afscheid genomen van de Regio Noord-Holland en van medevrijwilligers en andere betrokkenen van de Stichting. Ook zijn familie was op slinkse wijze in het Nederlands Transport Museum naar binnen geloodst.

Hans Schollaard (1946) was verrast zovelen te zien en kreeg daarmee een echt afscheid toebedeeld. Hij was actief voor de Stichting Veteraan Autobussen (SVA) in Aalsmeer in de oude vestiging van Maarse en Kroon, het bedrijf waar hij ooit ook chauffeur was onder meer rijdend vanuit Leimuiden. Daarna in de koude aardappelschuur onder redelijk primitieve omstandigheden in De Kwakel en de laatste tijd in het Nederlands Transport Museum in Nieuw-Vennep met meer faciliteiten, een heuse kantine en ook verwarming in de winter.

Hans is door Gert Jan Smith in zijn toespraak geëerd vanwege zijn langdurige en intensieve inzet als vrijwilliger gedurende al die jaren. Altijd present, altijd inzetbaar voor welke activiteit of klus ook. Daar bleef het niet bij, want hij kreeg ook een oorkonde uitgereikt door SVA-ambassadeur Niek van Trigt. Met algemene stemmen benoemde het Algemeen Bestuur hem tot Vrijwilliger van Verdienste.

Een groot aantal keren is Van Trigt met Hans op de bok meegereden naar verschillend bestemmingen. “Zo herinner ik me een fotosessie die plaatsvond in De Kwakel en Aalsmeer nabij de Watertoren, waarbij Hans uitgebreid op de gevoelige plaat werd vastgelegd. Uiteraard achter het stuur van de Maarse en Kroon 73 en vanzelfsprekend keurig in het pak. Ook een uitje dat naar Kinderdijk werd georganiseerd staat me nog levendig bij. Hans koos een route die eigenlijk voor een bus niet te doen was van Kinderdijk binnendoor via Stolwijk naar Haastrecht bij Gouda naar het Museum Paulina Bisdom van Vliet. De passagiers achter hem geloofden hun ogen niet, maar Hans reed stug door over de smalle polderweggetjes en bracht ons met bus en al vlak bij het museum.

Zelf vertelde hij me nog het verhaal van een rit naar de vuilverwerking in Nauerna aan het Noordzeekanaal. De gids zei dat de Jules Verne vast niet de afvalberg op kon, maar Hans trapte op het gas en deed wat niet mogelijk leek.” Hans, een vrijwilliger die zich met hart en ziel heeft ingezet voor de SVA en het behoud van het mobiel erfgoed!

Door Niek van Trigt