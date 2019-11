Afscheid ‘groene’ juf Anita van Jozefschool

Aalsmeer – ‘Groene’ Juf Anita Zwagerman heeft na 32 jaar afscheid genomen van de Jozefschool. ‘Groen’, omdat juf Anita al die jaren een zeer bevlogen natuurjuf is geweest voor het natuur- en milieuonderwijs (NME) en de schooltuinen.

Het begon met invallen in de tachtiger jaren, daarna heeft zij vele groepen lesgegeven tot 1 november. Anita ontwikkelde zich tot natuur- en milieuspecialist door middel van een tweejarige opleiding en het tot stand brengen van de schooltuinen in de vorm van de zintuigenberm, een moestuin, een vlindertuin, het kabouterpad voor kleuters, het egelpad, speurtochten in het Amsterdamse Bos, op bezoek bij de boer en vele andere natuur-belevingen.

Dit alles samen met de vele NME-ouders, die zich ook al tientallen jaren inzetten voor een groene Jozefschool. Daarbij hoort ook de Natuurwerkweek met groep 7, een week lang ontdekken de leerlingen wat er allemaal verborgen is in de bossen rondom Overasselt en Apeldoorn en leren over de natuur.

Anita’s laatste werkdag stond helemaal in het teken van natuuronderwijs. Zij kon een kijkje nemen in alle groepen van de Jozefschool waar natuur- en buitenlessen gegeven werden en duidelijk haar motto: ‘Als een kind natuur kan ervaren, brengt het je zoveel meer’ uitgevoerd zag worden.

De dag werd afgesloten met feestelijke bijeenkomst, een sketch, een fotoreportage van 32 jaar Jozefschool en een lied door het team en oud-collega’s.