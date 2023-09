Afscheid bij SAM van voorzitter en penningmeester

Aalsmeer – Afgelopen donderdag 21 september was een grote groep vrijwilligers samen gekomen in het Parochiehuis om afscheid te nemen van twee prominente figuren binnen Stichting SAM: Jan Kwak en Diederik Plas, gewaardeerde bestuursleden en medeoprichters. Na jarenlang hun energie in de stichting te hebben gestoken, kwam de wens andere dingen te kunnen oppakken. Jan en Diederik hebben samen aan de basis gestaan van Stichting SAM, die in november 2018 werd opgericht als een voortzetting van de activiteiten van het Rode Kruis. Gedurende deze jaren hebben ze beiden een leidende rol gespeeld in het bestuur. Stichting SAM heeft als voornaamste doel om sociale activiteiten te organiseren voor medemensen. Dit doel wordt met verve nagestreefd via diverse activiteiten, waaronder rolstoelwandelingen, rolstoel-fietstochten, bootreizen en nog veel meer. Bovendien zetten jongeren zich actief in, zowel met ouderen als met cliënten van Ons Tweede Thuis.

Als voorzitter was Jan verantwoordelijk voor alle aspecten van interne en externe communicatie, het organiseren van bestuursvergaderingen en jaarvergaderingen. Hij groeide al snel uit tot een uitmuntende bestuurder. Een van zijn meest opvallende prestaties was het geven van een gezicht aan de nieuwe organisatie. Dankzij zijn inspanningen met nieuwsbrieven, nieuwsflitsen en regelmatige verslagen in de krant is Stichting SAM een begrip geworden in Aalsmeer en Kudelstaart.

Diederik heeft door zijn financiële beheer als penningmeester ervoor gezorgd dat stichting SAM er financieel gezond voor staat. Er kan met vertrouwen naar de toekomst gekeken worden.

Alle vrijwilligers van SAM zijn Jan en Diederik enorm dankbaar voor hun uitzonderlijke toewijding aan de stichting. Hun deskundige bijdragen zullen zeker gemist gaan worden. Namens het bestuur en alle leden van Stichting SAM zijn Jan en Diederik met bloemen en cadeaus hartelijk bedankt voor hun grote inzet vele jaren lang. Interesse om vrijwilliger te worden bij stichting SAM of benieuwd naar alle activiteiten die georganiseerd worden? Kijk dan op: www.stichtingsam.eu.