Advocaat van Sint en Piet voor ouderen

Aalsmeer – Stichting Sinterklaas in Aalsmeer verzorgt elk jaar een sintbingo voor ouderen in het Kloosterhof en in zorgcentrum Aelsmeer. Zo’n 200 ouderen komen, verdeeld over twee woensdagmiddagen, bijeen om met veel plezier bingo te spelen. Alle deelnemers gaan altijd met minimaal vier items naar huis. Ook de advocaat met slagroom in de pauze wordt geregeld door de Goedheiligman.

Door corona kan de bingo ook dit jaar niet gehouden worden. Bijzonder jammer natuurlijk. Maar Sinterklaas en de Pieten hebben de ouderen wel verrast en getrakteerd op een heerlijk glaasje advocaat. En dat is nog niet alles, iedere bewoner krijgt ook nog een kerststukje. “Ik lijk Sinterklaas wel”, grapt Sinterklaas. En: “Ach, we zien nou eenmaal graag blije gezichten. Niet alleen bij kinderen, maar ook bij ouderen.”

Geen Sinterklaasbingo

De grote Sinterklaasbingo voor de oudere jeugd gaat overigens dit jaar ook niet door. Vorig jaar moest deze eveneens geannuleerd worden. De hilarische avond met grappige acts trok in 2019 nog zo’n 1.000 bezoekers. Maar, Sinterklaas heeft goed nieuws. “Er komt zeker een bingo-avond. Al is het in februari of maart of in juni bij dertig graden. De bingo gaat sowieso gehouden worden!”

Foto: www.kicksfotos.nl