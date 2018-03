Advertorial: Wanneer rijden we allemaal elektrisch?

Advertorial

Elektrisch rijden is de laatste jaren flink in opkomst. Eerst kwamen de hybride auto’s die deels op brandstof en deels op elektriciteit rijden. Tegenwoordig komen er meer modellen op de markt die compleet elektrisch zijn aangedreven. Maar wanneer rijden we allemaal elektrisch? Dat kan nog een tijd duren, maar daar kun je zelf een grote bijdrage aan leveren. Als jouw auto aan vervanging toe is, kies dan eens voor een elektrische auto als nieuw vervoersmiddel. Verkoop je oude auto of laat hem demonteren door een erkende sloperij.

Weg met de oude auto

Een nieuwe auto kopen is altijd leuk, helemaal als je de keuze maakt voor een elektrische auto. Maar wat doe je met je oude auto? Je kunt als je auto nog in goede staat is, de auto inruilen bij de garage waar je de nieuwe elektrische auto aanschaft. Ook kun je zelf je auto verkopen. Maar als je auto is afgeschreven omdat deze bijvoorbeeld total loss is, dan kun je de auto het beste naar een sloperij brengen om te laten vernietigen. Als je dan die elektrische auto aanschaft, draag je extra bij aan het milieu door die oude milieu vervuilende auto te laten demonteren.

Bron: Elektrischeauto.nl