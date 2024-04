Adoptie oorlogsmonument door Samen Een en De Brug

Aalsmeer – Leerlingen van groep 8 van OBS Samen Een en PCBS De Brug hebben dit jaar het oorlogsmonument bij het raadhuis geadopteerd. In een bijeenkomst hebben zij gesproken over herdenken en waarom het belangrijk is verhalen uit de oorlog door te geven. De ‘adoptie’ is traditiegetrouw de aftrap van de periode van herdenken van slachtoffers van oorlog en het vieren van de vrijheid.

Elk jaar adopteert een groep 8 van een basisschool uit Aalsmeer of Kudelstaart het monument bij het raadhuis. Hierop staan elf namen van mensen uit Aalsmeer die in de Tweede Wereldoorlog door oorlogshandelingen om het leven zijn gekomen. Het monument is onthuld in 1945. Het is een natuurstenen gedenksteen met een afbeelding van de Nederlandse leeuw. De leerlingen legden samen met burgemeester Gido Oude Kotte en kinderburgemeester Vera Keessen witte anjers bij het monument.

In gesprek

Voorafgaand aan het leggen van de bloemen, kwamen de leerlingen bijeen in de raadszaal in het raadhuis. Daar heette burgemeester Gido Oude Kotte de kinderen welkom. Kinderburgemeester Vera hield een toespraak en vervolgens lazen acht leerlingen een zelf geschreven gedicht voor. Daarna ging de burgemeester in gesprek met de kinderen over de herdenken, monumenten en oorlog. Het thema van de nationale herdenking is dit jaar ‘Vrijheid vertelt’.

Film

Na de pauze hebben de leerlingen de film ‘Aalsmeer tijdens de oorlog’ gekeken. In de film van Ton Offerman vertelt oud-wethouder Nico Borgman (1931-2021) zijn beleving van de oorlogsjaren en de bevrijding in Aalsmeer. De film maakt doorgaans veel indruk omdat de leerlingen hun eigen woonplaats in oorlogstijd zien.

Veteraan aan het woord

Na de film ging veteraan Hermen de Graaf met de kinderen in gesprek over het belang van herdenken en de gevolgen van oorlog. Daarna was het tijd voor het leggen van de anjers bij het monument. De burgemeester en kinderburgemeester legden als eerste een bloemstuk, waarna de andere leerlingen één voor één een bloem mochten neerleggen en even konden stilstaan bij wat er die ochtend is besproken.