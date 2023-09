Activiteiten voor meiden bij Gro-up Buurtwerk

Aalsmeer – Gro-up Buurtwerk gaat dit najaar het meidenwerk voortzetten met een terugkerende meidenmiddag voor groep 7 en 8 en een aantal open meidenavonden voor meiden van 12 tot en met 15 jaar. Vrijdag 6 oktober start gro-up met de meidenmiddagen! Alle meiden van groep 7 en 8 uit Aalsmeer en Kudelstaart zijn welkom in Place2Bieb in Kudelstaart. Alle middagen voor de komende periode zijn al gepland; 6 oktober, 20 oktober, 3 november, 17 november, 1 december, 15 december. De middagen starten om 15.30 uur en duren tot 17.00 uur.

Elke middag is er een activiteit met een bijpassend thema. Bijvoorbeeld kleding pimpen met tie dye met als thema ‘wie ben ik’. Ook andere thema’s komen aan bod, zoals self care, koken en talenten. Heb je zelf een leuke activiteit in gedachten, laat het gro-up weten! Dit kan op de middag zelf of via de vermelde contactgegevens. Aanmelden voor de meidenmiddagen is verplicht en kan per middag via een DM via Instagram of stuur een appje naar Tessa: 06-82107209.

Na een aantal gezellige meidenavonden in Buurthuis Hornmeer zal gro-up Buurtwerk vanaf november 3 meidenavonden organiseren in Place2Bieb in Kudelstaart voor meiden van 12 tot en met 15 jaar uit Aalsmeer en Kudelstaart. De avonden vinden plaats op vrijdag van 19.30 tot 21.00 uur. Je bent van harte welkom op 17 november, 15 december en 19 januari. Elke avond heeft een ander thema en iedere avond is er ruimte om te kletsen en andere meiden te ontmoeten.

Aanmelden voor deze avonden is niet nodig, je mag gewoon binnen komen lopen en al je vriendinnen meenemen. Heb je vragen over deze avonden? Stuur een DM via Instagram of stuur een appje naar Manon: 06-83270666. Aan de meidenwerk activiteiten zijn geen kosten aan verbonden. Place2Bieb is te vinden aan de Graaf Willemlaan 1. Instagram account is @gro_upbuurtwerk.aalsmeer.