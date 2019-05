Activiteiten in het Bos in mei

Amstelland – Ga donderdagochtend 30 mei om 8.00 uur vroeg met de boswachter op pad. In de vroege uurtjes is het Bos nog rustig; de dauw ligt nog op de grasvelden en het enige dat je hoort is het geluid van vogels. Start van de wandeling is bij de Grote Parkeerplaats van de Geitenboerderij, Nieuwe Meerlaan 3, Amstelveen. De kosten zijn € 5,00 per persoon. De wandeling is geschikt voor jong en oud.





Op donderdag 30 mei zit er een echte Gruffalo in het Bos. Help muis om de Gruffalo te zoeken, om 10.00, 12.00, 13.30 of 15.00 uur. Want vos, uil en slang zijn maar wat bang! O.l.v. Natuur is een Feest. Voor kinderen van 3 tot 6 jaar en (groot)ouders of begeleiders. Kosten € 5,00 per kind en € 2,50 per volwassene. Duur: 1 uur buiten.



Op vrijdag 31 mei heeft het Oervolk zijn kamp opgeslagen in het Amsterdamse Bos. Als Oerkind leer je jagen, eetbare planten zoeken en speren slijpen. Voor kinderen van 5 tot 12 jaar en ouders/begeleiders. Start is bij de Boswinkel en je bent van harte welkom tussen 12.00 en 16.00 uur. Het is een doorlopend programma. Graag wel even aanmelden. Kosten € 5,00 per kind en € 2,50 per ouder.

Aanmelden en informatie bij de Boswinkel: 020-5456100, www.amsterdamsebos.nl of in De Boswinkel, Bosbaanweg 5. Openingstijden: dinsdag t/m zondag: 10.00 tot 17.00 uur.