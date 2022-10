Activiteiten ‘Groen moet je doen’ bij Cultuurpunt

Aalsmeer – Op vier woensdagen in november zijn er gratis activiteiten voor kinderen van de basisschool bij het Cultuurpunt rondom het thema Groen. Over duurzaamheid, recyclen en herbestemming met de naam ‘Groen moet je doen!’ Vooraf inschrijven is wel een vereiste en dit kan via: inschrijvingen@cultuurpuntaalsmeer.nl

Op 9 november: Groen in Beeld. Misschien kijk je veel YouTube video’s en heb je ooit het idee gehad om je eigen video op te nemen. Ester Eva gaat je hierbij helpen! Van het maken van een echt storyboard tot het filmen en acteren in je eigen video. Neem wel je eigen mobiele telefoon mee. Kinderen uit de groepen 4 tot 6 gaan acteren en jeugd uit de groepen 7 en 8 gaan acteren en filmen.

Op 16 november: Het Groene Geluid. Heb jij zin om muziek te maken over het thema natuur en mens? Tijdens deze workshop gaat op een creatieve manier geluisterd worden naar klanken en geluid en gaat gewerkt worden met beeld en tekst.

23 november: De Hermannen, theatervoorstelling. De Hermannen treden op met een geweldige show met een aansluitende workshop creatief met melkpakken! Een theatervoorstelling over recyclen en verpakkingen voor alle basisschoolgroepen in de grote zaal in De Oude Veiling. Na de voorstelling is het tijd om de eigen mouwen op te stropen en zelf aan de slag te gaan. Samen met Tobias Rothe van de Kunstkas gaat er geknutseld worden met oude melkpakken. Ieder kind dient wel een eigen melkpak mee te nemen.

30 november: Groene Vingers. Wil jij ook op een creatieve manier leren over duurzaamheid? Ben je gek op textiel en recyclen? Kom dan naar de workshop Groene Vingers, waar we kunst gemaakt gaat worden op textiel. Creatieve lessen met een groene insteek voor groepen 3 tot en met 8. Het Cultuurpunt is te vinden in de ‘Huiskamer van Aalsmeer’ aan de Marktstraat 19.