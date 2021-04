Acties Roselieve (10) voor Stichting Haarwensen

Aalsmeer – Roselieve van Lith is 10 jaar oud en laat haar haar groeien om te doneren aan de Stichting Haarwensen. Deze stichting maakt pruiken voor kinderen die geen (of heel weinig) haar meer hebben. Roselieve wil graag dat ieder meisje kans heeft op mooi haar, want dan voel je je meer meisje dan met geen of weinig haar.

Nu hoorde de 10-jarige op het nieuws dat de stichting door de coronacrisis niet genoeg geld binnenkrijgt om van gedoneerde haarlokken een pruik te maken. Voor één pruik is 1.500 euro nodig! Daarom is Roselieve een aantal acties gestart om geld in te zamelen om bij haar lange haar te geven. Zo verkoopt ze allemaal speelgoed en haalt statiegeld flessen op. Maar ook maakt de inwoonster met haar oma zeepjes met essentiële oliën erin. Deze zijn te koop voor 2,50 euro per stuk. De zeepjes worden leuk verpakt, dus zijn ook leuk om als cadeautje te geven. Er kan gekozen worden uit verschillende vormen, kleuren en geuren.

De vierde actie is dat Roselieve op 17 april gebakjes ga bakken samen met iemand die heel goed kan bakken. Ze gaan hazelnootschuimgebak, moorkoppen, appeltaart en cupcakes met topping maken. De smaken in de cupcakes zijn framboos met frambozentopping, hazelnoot met mokkatopping en appel met vanilletopping. De appeltaart kost 1,50 euro, de andere gebakjes zijn 2 euro per stuk. Er kan ook gekozen worden voor een supricebox. Deze kost 7 euro.

Roselieve zou het leuk vinden als inwoners bij haar willen bestellen. Dit kan via roselieve@hotmail.com of via het mobiele nummer van haar moeder: 06-28573449. Niets bestellen, maar wel geld doneren aan de Stichting Haarwensen? Kijk dan op Stichting Haarwensen/Steunactie.