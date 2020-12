Actie tegen eenzaamheid: Zet je kerstboom buiten

Amstelland – Deze kerst is anders. Eenzaamheid ligt op de loer. Wordt het de meest eenzame kerst ooit? Niet wat Stichting Socialrun betreft! Met de unieke actie ‘Zet Je Kerstboom Buiten’ gaat de stichting de strijd aan tegen eenzaamheid. Diverse partijen hebben zich op verschillende manieren aangesloten bij de actie. Waaronder diverse zorginstellingen, verschillende ondernemers en horeca. Socialrun streeft er met de actie naar om van Kerstmis 2020 de meest sociale kerst te maken in de meest eenzame tijd.

Verschil maken

“Je wilt niet weten hoeveel mensen aan zelfdoding denken. Nienke en ik hebben het drukker dan ooit”, aldus Frank Bonenkamp, directeur stichting Socialrun. “Corona heeft een mega impact op de samenleving en in het bijzonder op mensen met een kwetsbaarheid. Je wilt niet weten hoeveel mensen er op dit moment rondlopen die denken aan zelfdoding. Ook bij jou in de straat.” Samen met zijn collega Nienke springt Frank bij waar hij kan. “Maar het is bijna te veel”, vertelt hij. “En daarom dus deze actie. Omdat we écht het verschil willen maken. Deze tijd is voor veel mensen met een kwetsbaarheid afschuwelijk.”

Actie en vervolgacties

De actie ‘Zet je kerstboom buiten’ verwoordt letterlijk wat de actie inhoudt. Voor de deur, in de tuin, op het balkon, het maakt niet uit. Maar zet een kerstboom buiten voor een ander. En ontsteek de lampjes. Socialrun hoopt daarmee van Kerst 2020 de meest sociale kerst ooit maken. Ook is de vurige wens dat de actie als katalysator werkt voor andere initiatieven. “Dat zien we nu al”, vertelt Frank. “Diverse horeca doneert bijvoorbeeld ‘uitgestelde’ maaltijden. Die gaan we met de Voedselbank verspreiden. Ook zijn er concrete plannen voor een Lichtjes Run.”

Elkaars hart verlichten

Waarom buiten? “Omdat buiten op dit moment dé plek voor verbinding is. Achter de deur kunnen we op dit moment niet komen. Maar toch kunnen we zonder fysiek contact elkaar hopelijk bereiken. Door de straten te verlichten, verlichten we hopelijk elkaars hart. Brengen we licht in donkere tijden. Bijvoorbeeld voor je broer of zus, het zorgpersoneel of oma verderop. Je kunt laten weten voor wie jij specifiek de kerstboom buitenzet door de poster ‘Mijn kerstboom staat buiten voor…’ te downloaden op de website en op je raam op te hangen”, legt Frank uit.

Haak aan

Op de website www.zetjekerstboombuiten.nl kunnen mensen aangeven voor wie ze hun boom buiten zetten, inclusief foto. Op de website is ook te zien welke initiatieven er nog meer worden ontplooid. Zoals de ‘aanhaakactie’ waaraan massaal gehoor wordt gegeven: 100.000 kerstballen haken. Natuurlijk kunnen ook een eigen initiatieven aangemeld worden via de website.