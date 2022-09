Actie Stap je Fit op basisscholen Aalsmeer

Aalsmeer – Tijdens de Nationale Sportweek van 16 tot en met 25 september start voor bijna alle groep 5 leerlingen van de basisscholen in Aalsmeer en Kudelstaart de actie Stap je Fit! De afgelopen week hebben alle deelnemende scholen voor elke leerling een stappenteller ontvangen en begint op vrijdag 16 september de actie. Tijdens de actie gaan alle groep 5 leerlingen gedurende 1 week proberen om zoveel mogelijk stappen te zetten.

JOGG regisseur Micha Hoogewoud: “Door middel van de stappentellers stimuleren we het bewegen op een plezierige manier, maar tevens is het doel om ook bewegend naar school komen te stimuleren en het creëren van bewustwording van het belang van bewegen. Daarnaast kunnen alle scholen, door zoveel mogelijk stappen te zetten, ook nog voor de hele school een gezonde en sportieve prijs winnen!” Op 23 september worden alle stappen geteld en is bekend hoeveel stappen er door alle leerlingen zijn gezet in 1 week.