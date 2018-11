Actie schoenendoos op de Jozefschool

Aalsmeer – Al jaren doet de Jozefschool mee aan Actie schoenendoos, een actie van Edukans, om kinderen in kansarme landen van (school)spulletjes te voorzien en daarmee heel blij te maken. En voor de leerlingen van de Jozefschool een mooie kans om te leren en te laten zien wat delen is.

Actie Schoenendoos heeft als doel kinderen in Nederland bewust te maken van de situatie van hun leeftijdgenootjes in ontwikkelingslanden en hen te betrekken bij ontwikkelings-samenwerking. Daarnaast draagt Edukans in ontwikkelings-landen bij aan het verhogen van de motivatie van kinderen om naar school te gaan doordat de kinderen via de schoenendoos-actie schoolspullen krijgen.

Vrijdag 2 november zijn uit alle groepen gevulde schoenendozen naar de Karmelkerk gebracht. Wat is er weer vol enthousiasme gezocht naar oud speelgoed, knuffeltjes, toiletartikelen en schoolspulletjes om de dozen mee te vullen. Zo ontstond er een enorme stapel dozen op het altaar van de kerk.

Een mooie aanzet voor de gezinsviering in de Karmelkerk van zondag 4 november, welke goed bezocht is.