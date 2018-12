Actie op bazaar voor vmbo in Tanzania

Aalsmeer – De Doopsgezinde Gemeente heeft op de afgelopen bazaar actie gevoerd voor ondersteuning van een nieuwe vmbo-school (Vocational Training Centre) in Shirati in Tanzania. De school is opgezet door de doopsgezinde kerk in de provincie Maraland in het noordwesten van Tanzania.

Het is een grote regio (150.000 jongeren) die echter geen enkele beroepsopleiding kent. De regering heeft niet de fondsen om een dergelijke school te starten, waardoor er dus heel veel jongeren zijn die geen kansen op een goede toekomst hebben. Deze school probeert daar wat aan te doen. Met veel steun uit diverse landen is een mooi gebouw neergezet met vier lokalen en vier werkplaatsen. Maar dan ben je er nog niet.

Jolande Amorison en Leo Bakker uit Aalsmeer waren in september op bezoek bij de school en constateerden dat het nog aan van alles ontbrak. Vooral ten aanzien van de leermiddelen was het schrijnend. Geen boeken te zien, geen materialen om opdrachten te maken, geen oude motoren of andere modellen om aan te sleutelen, bijna geen gereedschappen. In overleg met het bestuur van de school en de staf is besloten om een lijst met de meest urgente materialen aan te leggen en om de komende periode te proberen hier invulling aan te geven.

De bazaar van de Doopsgezinde Gemeente in Aalsmeer deed de aftrap en haalde 2.500 euro op voor dit bijzonder goede doel. Het project is bij de OSA ingediend voor verdubbeling en daarmee kan de school in dit toch wel heel arme deel van Tanzania een flinke steun in de rug krijgen om stappen te maken om de kwaliteit van haar onderwijs te verbeteren. De acties voor deze school lopen via de koepel van de doopsgezinde gemeenten in Nederland, Stichting dgWereldwerk, die ook adviseert in deze en toezicht houdt op een goede uitvoering van de plannen.