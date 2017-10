Actie gemeente tegen verwaarloosde boten

Aalsmeer – Regelmatig surveilleert de boswachter van de gemeente op en rond het water in Aalsmeer. Nu is opgevallen dat sommige boten niet of nauwelijks zijn voorzien van een afdekzeil waardoor de kans groot is dat de boten vollopen met (regen)water en zinken. Al geruime tijd liggen aan de kade bij de Van Cleeffkade enkele boten die nog net boven het water uitsteken. Ze zijn vol gelopen met water en zien er uit als wrakken.

De gemeente wil nu dat de eigenaren van deze boten hun vaartuigen verwijderen of wel weer drijvende en toonbaar maken. De (half) gezonken boten vallen onder de wrakkenwet en de gemeente is derhalve bevoegd deze te verwijderen.

De eigenaren van de boten aan de Van Cleeffkade krijgen nog een kans om hun eigendom van de sloop te behoeden, zo meldt de gemeente in de officiële mededelingen van afgelopen donderdag. Ze krijgen vier weken de kans hun boten te verwijderen of leeg te hozen. Na deze maand volgt een hercontrole. Als er dan nog geen actie is ondernomen, worden de boten weggehaald. Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met de afdeling VVH, team handhaving via 020-5404911.