Acht karakteristieke centrumwoningen langs Koningin Maximalaan

Uithoorn – Met de ondertekening van een overeenkomst met KRKTR Projectontwikkeling B.V. heeft gemeente Uithoorn het startschot gegeven voor de volgende stap in de ontwikkeling van het nieuwe dorpshart. Nog dit jaar start de bouw van acht nieuwe woningen aan de Koningin Máximalaan en de Thamerlaan. Langs de Irenelaan komt een aantrekkelijk ingericht parkeerterrein. “Eindelijk zou ik willen zeggen”, zegt wethouder Jan Hazen. Ik ben blij dat we hier weer twee mooie straten van maken. Je kunt het je nu niet meer voorstellen, maar begin jaren ’80 was dit gebied levendig, met winkels, bedrijven en woningen aan de overkant. Mede door de ontwikkeling van het Amstelplein veranderde dat. De Raadhuisstraat verpauperde. Na het omleggen van de N201 werden in 2013 ook de leegstaande woningen aan de Irenelaan gesloopt, met uitzondering van de karakteristieke burgemeesterswoning. Plannen om van dit stukje centrum weer iets moois te maken, zijn er sinds die tijd altijd geweest. En die stap gaan we nu zetten.”

Verschillende plannen voor ontwikkeling

Sinds de sloop zijn verschillende plannen de revue gepasseerd. De eerste plannen bleken in de praktijk moeilijk haalbaar. Zo waren er na het omleggen van de N201 plannen om doorgaand verkeer zoveel mogelijk te weren uit het centrum. En plannen om winkelcentrum Amstelplein ingrijpend te vergroten, en uit te breiden naar de Prinses Irenelaan. Maar de vraag naar fysieke winkels is in de loop van de jaren sterk veranderd.

Daarna ontstond het plan om op deze locatie woningen te bouwen. Maar met het verdwijnen van de parkeerplaats, zou de parkeergelegenheid in het centrum te veel onder druk komen te staan. Wethouder Jan Hazen: “We vinden juist belangrijk dat ons centrum goed bereikbaar is voor onze inwoners. Daarom zijn de plannen aangepast naar een combinatie van wonen en parkeren. Tijdens de bewonersavond in 2022 bleken ook inwoners enthousiast over deze nieuwe plannen.

Het definitieve plan

Er komt een parkeerveld met 56 parkeerplaatsen, waarvan 50 openbaar. Aan de kant van de Koningin Máximalaan komt een rij van zes woningen en langs de Thamerlaan komt een blokje met twee woningen. Dat zijn er niet veel, maar daar hebben we wel bewust voor gekozen. Het moet een dorpse straat blijven, passend bij de bestaande omgeving. Maar wél in een modern jasje. Daarnaast komt er ook meer groen, wat weer goed past bij het Oranjepark. We zijn blij dat we in KRKTR een ontwikkelaar hebben gevonden die gespecialiseerd is in kwalitatieve, kleinschalige en duurzame woningbouwprojecten. Samen met vijf architecten zijn zij de terechte winnaars van de aanbesteding”.

Een Frisse Blik op Uithoorn

“Hoe bijzonder is het om zo’n beeldbepalende plek nieuw leven in te blazen?” zegt Taco Meerpoel van KRKTR. “De herinrichting van de Koningin Máximalaan herstelt de breuklijn van de N201 en brengt de twee delen van de dorpskern al dichter bij elkaar. De échte verbinding daarvan realiseren we nu met de ontwikkeling van de Irenelaanlocatie. Wij zien het als een unieke kans om een prachtig deel van het centrum van Uithoorn op een duurzame en passende manier vorm te geven.” De nieuw te ontwikkelen woningen kijken uit op de woorden: ‘Welkom’ en ‘Frisse Blik’ van het kunstwerk op de rotonde Thamerlaan en Koningin Maximalaan, de inspiratiebron voor de architect van het ontwerp, vertelt ontwikkelaar Christiaan Broekhuizen: “Ons ontwerp is echt die frisse blik. We zijn ook echt trots op dit ontwerp ‘Frisse Blik op Uithoorn’, dat perfect past in de omgeving. We eren de historische details in de omgeving. Bijvoorbeeld met architectonische details in gevels, erkers en voordeuren die aansluiten bij de vooroorlogse Oranjebuurt. Zo verbinden we het erfgoed van nu met het Uithoorn van morgen. In het ontwerp is er rekening gehouden met het inpassen van groen. Dat zorgt voor een natuurlijke nestmogelijkheid voor dieren en insecten en kan een goede voedselbron zijn. Ons doel is echt een blijvende indruk te maken op iedereen die in Uithoorn woont of er binnenrijdt.” Daarnaast speelt duurzaamheid een belangrijke rol. Taco: “We doen er alles aan om het energieverbruik voor bewoners te beperken. Met onze kennis en ervaring weten we dat het kan, en maken we Uithoorn weer een beetje duurzamer. Ook een leuk detail; in de schoorsteen van de twee-onder-een-kapwoningen komen nestkasten”

Een heel nieuw dorpshart

De ontwikkeling van de Irenelaanlocatie staat niet op zichzelf. Programmamanager Rob Agterdenbos: “Het college zet zich in om een uitgebreid programma van projecten in het dorpshart te realiseren. Creatieve stedenbouwkundigen en een ervaren landschapsarchitect hebben de uitgangspunten voor de ontwikkelingen opgesteld. Deze ontwikkelingen zijn belangrijk voor inwoners, én ondernemers in het centrum.

Een mooi, eigentijds dorpshart trekt investeerders die onze economie versterken. En een aantrekkelijk centrum, waar het prettig verblijven is, draagt bij aan het welzijn van onze inwoners. We hebben de lat echt hoog gelegd en aantrekkelijke plannen gemaakt waarin wonen, openbare ruimte met veel groen, winkelen en parkeerruimte samenkomen. De aanbesteding heeft een prachtig ontwerp opgeleverd. Veel lof dan ook voor de stadsbouwmeester, die de kwaliteit van de architectuur goed bewaakt”.

De volgende fase

Taco en Christiaan hebben zin om te gaan starten “We zijn ontzettend enthousiast en gaan hard aan de slag om van de realisatie van dit project een groot succes te maken. Uiteraard nemen we de inwoners van Uithoorn mee in de uitvoering van onze plannen.”

Wethouder Jan Hazen: “Als gemeente zijn we blij dat deze desolate plek weer nieuw leven wordt ingeblazen. Het zou geweldig zijn dat ook andere eigenaren in dit gebied hun panden op termijn moderniseren. Zo creëren we een prachtig visitekaartje voor iedereen die het centrum van Uithoorn binnenrijdt”

Foto: Gemeente Uithoorn.