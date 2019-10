Acht concerten Bob & Gon in Oude Veiling

Aalsmeer – De zondagen waren nog nooit zo leuk en daar zorgen Bob & Gon voor met hun nieuwe seizoen theater programma. Onbekende en bekende namen zullen op de zondagmiddag in de grote zaal van De Oude Veiling het publiek weer in vervoering brengen. De data van de Bob & Gon middagen zijn:

Zondag 20 oktober: Mede door het contact dat Bob heeft met Karin Bloemen komt deze heerlijke diva bij het eerste Bob & Gon programma optreden.

Zondag 10 november: Op verzoek zingt Katelijne van Otterloo met haar kwartet een verrassend nieuw repertoire.

Zondag 1 december: Voor de pauze het licht klassieke programma 3 Violas en na de pauze de sopraan Isabella Scholte, zij wordt begeleid aan de piano. Een mooie luistermiddag passend bij de laatste maand van 2019.

Zondag 12 januari: Wat een stralend begin van 2020! De onovertroffen boogie-woogie pianist Martijn Schok speelt samen met de Boogie & Blues band en Greta Holtrop zingt!

Zondag 2 februari: Harp Sopraan Duo Donna e Mobile. Wie hen al eerder hoorden, weten dat dit een uitbundige muzikale middag gaat worden.

Zondag 1 maart: Na vijf jaar is het Bob & Gon weer gelukt om Petra Berger in het theater te verwelkomen. Dit keer met Edwin Schimmscheimer.

Zondag 29 maart: Tango duo Duende met bandoneon verrukkelijke meeslepende muziek.

Zondag 19 april: Een fantastische afsluitend Bob & Gon concert! Een Shaffy middag met Gerard Alderliefste. Begeleiding door Nico van der Linden en Sylvester Hoogmoed.

Kaarten

De Bob & Gon concerten (Onderdeel uitmakend van de Stichting Kunst Cultuur Aalsmeer) beginnen om 15.30 uur, de zaal is open vanaf 14.45 uur. Let op! Het concert van Karin Bloemen is reeds uitverkocht. Voor de overige zondagmiddagen zijn er alleen nog losse kaarten tegen contante betaling à 21.50 euro te koop bij wijnhandel Wittebol in de Ophelialaan 116.

Janna van Zon

Foto: Katelijne van Otterloo met haar kwartet. Op 10 november bij Bob & Gon.