Abraham Jeroen verrast met auto-party

Aalsmeer – Jarig zijn in tijden van het gevaarlijke corona-virus is niet zo gezellig als het hoort te zijn; nauwelijks visite, geen grote feesten om massaal te proosten met elkaar op de nieuwe leeftijd. Extra zuur wordt het wanneer je een mijlpaal te vieren hebt en daarom groots uit wilt pakken voor familie en vrienden.

Zo ook voor Aalsmeerder Jeroen Kluft, die afgelopen maandag 20 april de mooie leeftijd van 50 jaar wist te bereiken. Helaas had hij zijn gasten al eerder moeten laten weten dat het geplande feest voor dat weekeinde in cultureel café Bacchus vanwege de corona-maatregelen niet door kon gaan. Zonde, want iedereen had er zo’n zin in en de uitnodiging hing al tijden bij zijn grote schare fans aan het prikbord te pronken. Echter om de dag in stilte voorbij te laten gaan, kon niemand over het hart verkrijgen.

Abraham in tuin

En dus stond er die feestelijke maandag 20 april een meters hoge Arbaham in de achtertuin, voor de zekerheid ook nog een tweede versie in beschermende corona kleding en een spandoek met de tekst ‘Toen ik zei dat ik op mijn 50e binnen wilde zijn bedoelde ik niet precies dit’, doelende op de maatregel om allen zo veel mogelijk thuis te blijven.

Versnaperingen voor thuis

Behalve vele appjes, belletjes en cadeaus die afgegeven werden had zijn gezin voor de jarige jop die avond een auto-party georganiseerd – de ideale manier om in corona-tijden op een bijzondere manier toch te laten weten dat je de jarige niet vergeten bent. Zo’n 20 auto’s met bekende van Jeroen kwamen – al dan niet feestelijk uitgedost – en luid toeterend op een afgesproken tijdstip langs de achtertuin aan de Perronzijde rijden waarde Jeroen verrast werd en zijn vrouw Carin de ‘langsrijders’ trakteerde op een tasje met versnaperingen om later thuis op de bank op te peuzelen en zo alsnog te proosten op de 50-jarige. Het werd een hele andere dag dan verwacht, maar hoe dan ook een verjaardag om niet snel te vergeten.