Aantal besmettingen in Aalsmeer weer gedaald

Aalsmeer – Er komen versoepelingen aan mits de daling van de ziekenhuiscijfers doorzet, zo kondigden premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge afgelopen dinsdag 11 mei aan. Het aantal coronabesmettingen gaat naar beneden, gelukkig, maar belangrijker is natuurlijk dat er minder mensen ziek worden en behandeld moeten worden in een ziekenhuis.

In Aalsmeer van 28 april tot en met 11 mei opnieuw minder positief geteste inwoners. Was er vorige periode een lichte daling van 19 besmettingen, deze periode liefst 81 minder positieve testen, 170 in totaal (533,6 per 100.000). Ook in Uithoorn en Haarlemmermeer minder positief getesten, Uithoorn nu 139 (-5) en Haarlemmermeer nu 724 (-61). In Amstelveen daarentegen een lichte stijging van het aantal besmettingen, nu 423 (+33).

Aalsmeer blijft qua percentage in vergelijking met omliggende gemeenten wel vrij hoog zitten. Percentages in Uithoorn (471,5), Haarlemmermeer (464,1) en Amstelveen (461,4). Er zijn in Aalsmeer en Uithoorn geen corona-patiënten opgenomen in het ziekenhuis, in Haarlemmermeer en Amstelveen elk twee, en er zijn geen inwoners overleden in Aalsmeer, Uithoorn en Amstelveen. In Haarlemmermeer één.

Langer op een terrasje kunnen zitten, weer naar de sportschool of het zwembad, naar muziekles: Het kan alleen als ieder nog strikt de regels naleeft, dus hou 1,5 meter afstand, was regelmatig de handen, blijf bij een verkoudheid thuis, ga testen bij klachten, vermijd drukte en draag een mondkapje in openbare gebouwen. Samen tegen corona!