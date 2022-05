Aanschuiven bij het haak- en breicafé Kudelstaart

Door Janna van Zon

Kudelstaart – Wat gebeuren er toch leuke en gezellige dingen in Kudelstaart en wat kent de gemeente toch een groot aantal mensen die geweldige ludieke projecten bedenken waardoor het wonen in het ‘bloemendorp’ er almaar prettiger op wordt. Neem nu bijvoorbeeld Nanda Bosman – zelf een fanatiek haakster – zij bedacht het succesvolle haak- en breicafé.

Met haken en ogen

“In Lekkerkerk – het dorp waar mijn moeder woont – is ook een haak-brei café. Ga een keer mee, vroeg mijn moeder en ik ervoer dat het bij elkaar zijn om samen te haken of te breien zo verbindend was, dat ik dacht: maar dit is ook leuk voor Kudelstaart”, begint Nanda haar verhaal.

“Ik ben naar Beatle, eigenaar van café Op de Hoek, gestapt en die vond het prima. In februari 2020 zijn wij gestart. Wat ik verwachtte en ook hoopte; de belangstelling was groot. Helaas hadden wij nu niet bepaald een droomstart, want corona brak uit en de boel ging op slot. Toen het echter weer mocht en kon, was iedereen dolgelukkig. Er kwam echter een tweede lockdown. Je mag wel zeggen dat het begin van het haak- en breicafé nogal wat haken en ogen heeft gekend”, lacht Nanda.

“Maar sinds maart zijn wij weer vrolijk verder gegaan en nu komen wij iedere eerste donderdag van de maand bij elkaar in café Op de Hoek van 10.00 tot 12.00 uur. De eerstvolgende ochtend is 2 juni. Mensen kijken er echt naar uit. Verzetten er andere afspraken voor om deze ochtenden niet te hoeven missen.”

Van pannenlap tot tas

“Iedereen neemt zijn eigen project mee. Onderling worden er wel ideeën en patronen of oplossingen uitgewisseld, maar het gaat niet om brei- of haakles. Wie van breien of haken houdt kan gewoon aanschuiven. Er wordt van alles gemaakt; van eenvoudige tot hele ingewikkelde projecten, onder andere pannenlappen, kussens, dekens, sokken, truien met de mooiste patronen en ook prachtige tassen. Haken en breien is allang af van het imago ‘oubollig’. Het wordt steeds meer gezien als een heerlijke ontspanning en je maakt ook nog iets leuks”, vervolgt Nanda.

Ze is zelf heel vaardig in het haken van knuffeldiertjes (amigurumi). “Natuurlijk speelt de gezelligheidsfactor een grote rol, het gaat ook om elkaar te ontmoeten. Eigenlijk is het praten en breien tegelijk, hoewel dat soms met een patroon waar veel telwerk aan te pas komt niet altijd even makkelijk is.” En weer wordt er hartelijk gelachen. Voor meer informatie kan een mail gestuurd worden naar: haakenbreicafe@gmail.com

Geluksroute

Van breien en haken word je gelukkig. Daarom doet het brei-en haakcafé ook mee aan de Geluksroute. Zaterdag 28 mei van 14.00 tot 16.00 uur kan iedereen – voor één keer- in de KunstKas aan de Aalsmeerderweg 325 meedoen. Kijk voor meer informatie over de Geluksroute op http://geluksroute.nu/editie/aalsmeer/wall-fame