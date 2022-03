Aanschuiftafel met Dirk Postma in bibliotheek

Aalsmeer – Op zaterdag 9 april organiseert Het Huiskamermuseum in samenwerking met de bibliotheek een aanschuiftafel in de bibliotheek. Architect Dirk Postma – werkend en wonend in Aalsmeer – vertelt aan de hand van beeldmateriaal over zijn fascinatie voor Het Schip, een bijzonder gebouw in Amsterdam. Daarnaast toont hij hoe de Amsterdamse School zich verhoudt ten opzichte van de abstracte vormen die terug te vinden in de Stijl waarvan Mondriaan en Rietveld wel de meest bekendste namen zijn.

Toevallige ontdekking

Eigenlijk was Het Schip een toevallige ontdekking, mede gevoed door zijn belangstelling voor het werk van Martijn Zandberg. Postma zegt er zelf het volgende over: “Na een bezoek aan een recent opgeleverd woningbouwproject in de Spaarndammerbuurt in Amsterdam waar Martijn Sandberg zijn kunstwerk in geïntegreerd heeft, liep ik daar nog even rond en stuitte op Het Schip van Michel de Klerk. Een monument uit de periode van het begin van de sociale woningbouw en het icoon van het gedachtegoed van de ‘Fantasievollen’, zoals de architecten van de Amsterdamse school zich zelf noemden. Bakstenen lijken van rubber, niets is qua vorm onmogelijk in dit prachtige voorbeeld van versteend expressionisme! Mijn reis eindigt nota bene in Aalsmeer, waar wij in ons dorp ook twee prachtige voorbeelden van deze architectuurstroming kunnen aanschouwen.”

Interessante omweg

Architect Dirk Postma heeft een interessante omweg gemaakt voor hij uiteindelijk ging studeren aan de Academie voor Bouwkunst in Amsterdam. Op de MTS afdeling bouwkunde werd hij gegrepen door architectuur. Vervolgens stapte hij over naar de HTS. “Houtbewerking dat leek mij wel wat. Maar daarvoor moest ik naar een opleiding in Rotterdam en bovendien had ik de leeftijd nog niet. Dus dat ging het niet worden. Ik ging stage lopen bij een constructeur- aannemer – daar leerde ik de zwaarte van de constructies berekenen – en bij een architect. Zo kreeg ik de kans te ontdekken welke richting mij het beste lag. Na de stageperiodes ben ik afgestudeerd op architectuur met als afstudeer-project; het ontwerpen van een basisschool.”

Postma ging werken bij architectenbureau Joop van Stigt. “Ik was mij er toen nog niet van bewust dat ik meewerkte aan de renovatie van de P.L.Takbuurt, bekend om de Amsterdamse School gebouwen.” Postma wilde echter verder en koos voor de avondopleiding van de Academie voor Bouwkunst. “Toen ik daar begon, was dat aan het einde van de democratisering periode. Ik ben opgeleid als een functioneel ontwerper. Ik was niet meer zo bezig met de vormtaal van de architectuur. Het was meer het ontwikkelen van eigen creativiteit, stijl, handschrift. Ik kreeg de tijd om te rijpen. Het eerste jaar was opvang, het tweede jaar oriëntatie.” Na het afronden van de Academie die zeven jaar in beslag nam is Dirk Postma voor zichzelf begonnen.

Gezien het bijzondere karakter van deze aanschuiftafel en het beperkte aantal stoelen worden belangstellenden verzocht zich aan te melden via de mail: nackwach@tiscali.nl of bel voor een plekje aan de aanschuiftafel in de bibliotheek in de Marktstraat naar 06-12299254.

Janna van Zon