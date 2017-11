Aanleg zebrapad op verzoek kinderen

Aalsmeer – Zo een leuk verhaal gelezen op facebook: Wethouder Gertjan van der Hoeven is op bezoek geweest bij Eline en haar klasgenoten van basisschool De Wegwijzer.

De kinderen hadden een brief gestuurd naar de gemeente met de vraag of er iets gedaan kon worden om veilig de speeltuin in de Violenweg te kunnen bereiken. De weg er naar toe is voor de jongens en meiden nu best een uitdaging.

In overleg met wethouder Robbert-Jan van Duijn en met een aantal ambtenaren is nu een oplossing uitgewerkt. Er gaat een zebrapad aangelegd worden in de 2e J.C. Mensinglaan ter hoogte van de Begoniastraat. Als alles volgens plan verloopt, is deze oplossing binnen enkele weken gerealiseerd.

Geweldig toch? Een mooi ‘staaltje’ kinderparticipatie!