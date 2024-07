Aanleg rotonde Machineweg in drie stappen

Aalsmeer – Aannemer KWS voert ook de komende tijd in opdracht van de gemeente werkzaamheden uit op de Machineweg. Bij de kruising Machineweg, Middenweg en Catharina Amalialaan komt een nieuwe rotonde. Hiervoor is al een paalfundering en extra grond aangebracht. Tot 5 augustus is de kruising gewoon open. Na 5 augustus start de aannemer met de verdere bouw van de rotonde Catharina Amalialaan. Deze vindt plaats in drie stappen. Om veilig te kunnen werken zijn er tijdens de aanleg omleidingen en is er hinder voor de weggebruikers.

Stap 1 betreft het afsluiten van de Machineweg van maandag 5 augustus tot 6 oktober. Tijdens deze eerste stap verlegt de aannemer diverse kabels en leidingen om plaats te maken voor de rotonde. Ook maakt de aannemer de fundering voor de nieuwe rotonde. In deze periode is er alleen éénrichting verkeer mogelijk over het kruispunt vanuit de Catharina Amalialaan richting de provinciale weg (N201). Verkeer vanaf de N201 richting de Catharina Amalialaan wordt omgeleid via de Legmeerdijk (N231) en Japanlaan of via de Aalsmeerderweg en de Julianalaan. Bevoorrading voor het Poldermeesterplein verloopt via de Aalsmeerderweg en de Julianalaan. Fietsers en voetgangers worden omgeleid langs het werkvak en over de tijdelijke brug.

Tijdens stap 2 wordt het kruispunt afgesloten van 7 oktober tot 15 december. Er wordt een tijdelijke fietsstraat aangelegd tussen de Catharina Amalialaan en de Machineweg over het werkterrein van KWS. Auto’s zijn te gast en er blijft een verbinding in twee richtingen mogelijk tussen het Poldermeesterplein en de Hornweg voor auto’s en fietsers. Verder legt de aannemer de rotonde aan, inclusief de aansluitingen Middenweg, Machineweg richting Aalsmeerderweg en de Catharina Amalialaan. Verkeer vanaf de N201 richting de Catharina Amalialaan wordt omgeleid via de Legmeerdijk (N231) en Japanlaan of via de Aalsmeerderweg en de Julianalaan.

Tot slot (stap 3) wordt van 16 december tot begin februari 2025 de rotonde afgebouwd. Tijdens deze laatste fase van de aanleg is de nieuwe rotonde open voor al het verkeer, met uitzondering van één aansluiting tussen de Machineweg richting de Hornweg. Verkeer wordt omgeleid via de Legmeerdijk (231) en de N201. De aannemer gebruikt deze periode om de rotonde af te maken. Hij legt dan de aansluiting van de Machineweg richting de Hornweg aan.

Vooruitblik

Vanaf december kan KWS weer verder met de rotonde Hornweg. De ondergrond is daar dan voldoende ‘gezet’. De aannemer kan dan de laatste kabels en leidingen verleggen, een nieuw rioolgemaal plaatsen en de rotonde afmaken

BouwApp en website

Om inwoners op de hoogte te houden over het project maakt de aannemer gebruik van de BouwApp. Deze app biedt updates over de voortgang, planning, hinder momenten, omleidingsroutes en stelt inwoners in staat om direct contact op te nemen met de omgevingsmanager. Deze BouwApp is gratis te downloaden in de Playstore/Appstore. Volg het project ‘Reconstructie Machineweg’ in de app. De voortgang is ook te volgen via de website: www.debouwapp.nl.