Aanleg rotonde bij Van Cleeffkade uitgesteld!

Aalsmeer – De aanleg van de rotonde op de Burgemeester Kasteleinweg bij de Van Cleeffkade en de Oosteinderweg is uitgesteld. De werkzaamheden door Dura Vermeer zouden afgelopen maandag 14 september van start gaan, maar er is een probleem met de kabels en leidingen bij de Van Cleeffkade.

Tijdens de voorbereidingen op vrijdag 11 september werd een wirwar van kabels en leidingen aangetroffen, waarvoor eerst nader onderzoek nodig is. Er wordt momenteel hard gewerkt aan een oplossing voor dit probleem.

De werkzaamheden zijn nu verplaatst naar een later moment. Voor nu blijft het kruispunt dus nog gewoon open. Wanneer wel gestart wordt, is nog niet bekend. Zodra hierover meer duidelijkheid is, worden inwoners en weggebruikers geïnformeerd via bewonersbrieven, nieuwsberichten en de webpagina van de Provincie Noord-Holland over HOV Aalsmeer.