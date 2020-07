Aanhouding na zoekactie met helikopter

Aalsmeer – Een achtervolging van een auto door de politie is vanavond, maandag 6 juli, rond tien uur geëindigd in een crash op de kruising tussen de Stommeerkade en de Aalsmeerderweg. De auto met de verdachte kwam tegen een hek tot stilstand. De inzittende wist na de crash te voet te ontkomen. De politie startte een kopjacht om hem alsnog in de boeien te kunnen slaan.



Mer meerdere politie-eenheden, een helikopter en meerdere hondengeleiders, werd naar de verdachte gezocht. Onder andere het gebied rond de Sportlaan en de Wilgenlaan werd door agenten met honden uitgekamd. De politiehelikopter heeft ongeveer een uur rond het centrum gecirkeld. Menig inwoner heeft de helikopter horen en zien vliegen.

Uiteindelijk bleek de zoektocht succesvol: de verdachte werd rond 23.00 uur alsnog gearresteerd. Hij is aangehouden in de Geraniumstraat. Volgens omstanders is hij hierbij door een politiehond gebeten. Voorafgaand aan de aanhouding werd door de politie een waarschuwingsschot gelost in de Ophelialaan.

Het is nog onduidelijk waarom de auto door de politie achtervolgd werd. Na de aanhouding zijn alle agenten weer terug naar hun posten gegaan en verdween de helikopter boven Aalsmeer. De hele zoektocht en de aanhouding trokken veel bekijks van bewoners uit de wijk.

Foto’s: VTF / Vivian Tusveld