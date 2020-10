Aanhouding en pv’s na snelheidscontrole

Kudelstaart – Op donderdag 1 oktober heeft de politie een snelheidscontrole gehouden op de Hoofdweg. Naar aanleiding van diverse klachten van bewoners over de veelal hoge snelheden van voorbij razende auto’s werd de lasergun ingezet. Acht automobilisten reden 20 kilometer harder dan de toegestane snelheid van 50 kilometer per uur. Alle acht krijgen een bekeuring thuis. De hoogst gemeten snelheid was 99 kilometer.

Net toen de politie wilde vertrekken, kwam een auto de controlepost met hoge snelheid tegemoet. De lasergun werd snel weer aangelegd. De auto reed langs met een snelheid van liefst 136 kilometer. De bestuurder slingerde hevig, raakte in de slip, maar wist net op tijd te corrigeren en ging er snel vandoor.

De politie besloot de achtervolging in te zetten. Op een terrein van een woning werden even later remlichten gezien. Het bleek de auto van de snelheidsmaniak te zijn. De bestuurder was nog in het voertuig aanwezig. Hij bleek onder invloed te verkeren van verdovende middelen en alcohol. Reden genoeg voor de politie om het rijbewijs in te vorderen. Tevens is proces-verbaal opgemaakt wegens te hoge snelheid, rijden onder invloed en gevaarlijk rijgedrag. De bestuurder moet zich bij justitie verantwoorden.