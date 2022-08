Aalsmeerse zomeravond op het Raadhuisplein

Aalsmeer – Een onverwacht zomerfeestje op het Raadhuisplein in het Centrum, de Aalsmeerse Zomeravond op zaterdag 20 augustus. Omdat het zo’n mooie zomer is, omdat de werkzaamheden in het Centrum gaan starten en omdat er dit jaar geen bandjesavond kon plaatsvinden. En natuurlijk omdat het altijd leuk is om samen te dansen en te genieten van een feestje, zeker voor iedereen die niet naar verre oorden op vakantie kon.

Restaurant De Jonge Heertjes organiseert met medewerking van Ondernemersfonds Aalsmeer Centrum op zaterdagavond 20 augustus tussen 20.00 en 01.00 uur deze Aalsmeerse Zomeravond. Het Raadhuisplein zal omgetoverd worden tot feestlocatie met optredens en bars. De voetjes kunnen van de vloer op de muziek van DJ Bel-C en verschillende surprise-acts.

Afsluiting Raadhuisplein

Het Raadhuisplein zal die zaterdag vanaf 12.00 uur in de middag niet meer toegankelijk zijn voor auto’s in verband met de opbouw. Er kan dan ook niet meer geparkeerd worden en er geldt een wegsleepregeling. Vanaf 02.00 uur ’s nachts zondag 21 augustus is het plein weer vrij. Kom jij ook?

Foto: www.kicksfotos.nl (bandjesavond).