Aalsmeerse zangeres Lynn schittert in The Headliner

Aalsmeer – De Aalsmeerse zangeres Lynn van de Polder was vrijdag te zien en te horen in het muziekprogramma The Headliner. De 25-jarige kwam op auditie bij de juryleden Jacqueline Govaert (Krezip) en Kraantje Pappie. Evelynn (de artiestennaam van Lynn) omschreef zichzelf als gewoon, misschien een beetje saai, maar hier dachten de juryleden na haar optreden totaal anders over. Evelynn kreeg een groot compliment. Ze had overtuigend, vol passie en goed gezongen (vooral het hese randje in haar stem vond de jury een plus). Jacqueline en Kraantje Pappie twijfelden geen moment, Evelynn wilden zij graag in hun team. Ook het pubiek sloot Lynn in de armen tijdens haar optreden op het grote podium. Met meer dan vijftig procent van de stemmen en groen licht van beide coaches was er de zekerheid dat de Aalsmeerse deel blijft uitmaken van The Headliner.

“The Headliner is een zoektocht naar artiesten die de magie van het podium begrijpen en het publiek kunnen betoveren”, aldus de omschrijving van RTL4. Het was vrijdag 14 februari de laatste aflevering waarin drie weken lang kandidaten werden geselecteerd.

De vier coaches gaan nu met elk zestien kandidaten de strijd met elkaar aan. Evelynn zit met vijftien anderen in het team van Jacqueline Govaert en Kraantje Pappie en gaat het opnemen tegen de zestien zangers en zangeressen van team Nick Schilder en Typhoon. De coaches bepalen welke twee artiesten het tegen elkaar moeten gaan opnemen, maar hebben geen stem in de uitslag hiervan. Het is honderd procent aan het publiek wie van de twee kandidaten door gaat naar de volgende ronde in deze zoektocht. The Headliner is wekelijks te zien op RTL4 vanaf 20.00 uur. De eerstvolgende uitzending is vrijdag 21 februari. Heel veel succes Lynn (Evelynn) van de Polder, Aalsmeer vindt jou de beste zangeres!