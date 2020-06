Aalsmeerse vlag voor zorgcentra

Aalsmeer – Steeds vaker te zien in het straat- en winkelbeeld in Aalsmeer, de vlag in de drie kleuren van Aalsmeer: rood van de aardbei, groen van het blad en zwart van de grond. Het was een idee van Frank Lissenburg om tijdens de Feestweek de Aalsmeerse driekleur te laten wapperen aan gevels. Een eerbetoon aan de organisatoren van alle leuke activiteiten in september die helaas geen doorgang kunnen vinden door het coronavirus.

De Aalsmeerse vlag met hierin het wapen van Aalsmeer (de leeuw met de aal) is oorspronkelijk een idee van de enkele jaren geleden overleden Dirk van Leeuwen, verenigingsman en organisator in hart en nieren. Zijn vlag, het ontwerp is zelfs vastgelegd bij de notaris, werd door het voorstel van Frank ook weer nieuw leven in geblazen. Ineens kregen zijn kinderen Dirk en Angelique de vraag of deze vlaggen nog beschikbaar zijn. Een klein aantal had de twee nog op voorraad, maar omdat de bestellingen binnen stroomden is besloten meerdere exemplaren te laten maken.

Omdat vader Dirk ook onder andere jaarlijks de ouderendag organiseerde, leek het Angelique een leuk idee om aan zorgcentra ‘t Kloosterhof en Aelsmeer vlaggen te schenken. Op dit cadeau werd positief gereageerd en afgelopen dinsdag was de overhandiging. “Ze vonden het leuk en gaan net als vele inwoners in september de Aalsmeerse vlag hijsen”, vertelt Angelique.

“Een eerbetoon aan onze vader, die dit idee zeker omarmd zou hebben. Ik denk dat we hem daarboven een beetje trots hebben gemaakt.” Overigens maakt het Angelique en Dirk niet uit welke vlag er in september uitgehangen gaat worden. “Met of zonder Aalsmeers wapen moet iedereen zelf weten. Wij zetten hiermee onze vader in het zonnetje voor zijn, zo blijkt, super-idee.”