Aalsmeerse memorie-spellen voor ouderen

Aalsmeer – Nog net voor de Kerstdagen brachten de fracties Absoluut Aalsmeer en Judith Keessen een bezoek aan de vijf zorginstellingen in Aalsmeer en Kudelstaart. Zij overhandigden met warmte een presentje aan de bewoners. Dankbaar werden de memorie-spellen in ontvangst genomen.

Een memorie spel dit keer niet met foto’s vanuit alle delen van Nederland, maar met foto’s uit Aalsmeer en Kudelstaart, gemaakt door Judith Keessen. Soms is het even zoeken, maar velen zullen de plekken in Aalsmeer en Kudelstaart direct herkennen, anderen zullen er iets langer over doen om te zien waar de afbeeldingen zijn gemaakt. Het geeft in ieder geval stof tot nadenken. Een leuk spel voor de feestdagen en de komende periode waarin het bezoek wat minder is. Fractie Absoluut Aalsmeer en Fractie Judith Keessen spreken de hoop uit dat de oudere inwoners de komende periode veel plezier aan het spel zullen beleven.

Ook zo’n mooi Aalsmeers/Kudelstaarts memorie spel? Dat kan voor 15 euro. Bij inwoners van Kudelstaart en Aalsmeer worden het spel thuis gebracht. Wacht niet te lang, er zijn nog maar enkele spellen verkrijgbaar. Interesse? Laat op de Facebook pagina van Absoluut Aalsmeer een bericht achter.