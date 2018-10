Aalsmeerse maakt kans op titel Wereldverbeteraar

Aalsmeer – De Aalsmeerse Marlies de Bats en haar collega Betty Buijtels zijn genomineerd voor de VIVA400-awards in de categorie Wereldverbeteraars. Zij maken 15 november kans op deze titel, omdat zij met het door hen opgerichte Dutch Cell Dogs een betere toekomst bieden aan mens én dier. De dames zijn ambitieus, ondernemend en blinken uit in hun positieve kijk op het leven. Ze geloven in nieuwe kansen en hebben een duidelijk doel voor ogen: zoveel mogelijk asielhonden een warm liefdevol thuis bieden. Dit doen ze door het trainen van asielhonden in gevangenissen, jeugdinstellingen en Tbs-klinieken in Nederland.

Inspirerende vrouwen

De VIVA400 nomineert jaarlijks 400 inspirerende vrouwen die opvallen vanwege hun uitzonderlijke prestaties. Op 15 november worden de awards uitgereikt in de zes verschillende categorieën, namelijk: Creatieven, Knappe Koppen, Krachtpatsers, Techtalenten, Zakenwonders en Wereldverbeteraars. Marlies de Bats en Betty Buijtels kans op een award in de laatste categorie.

Stem uitbrengen

Om deze titel te bemachtigen dienen genomineerden zoveel mogelijk stemmen te verzamelen. Een stem uitbrengen kan nog tot 6 november via: www.viva.nl/viva400/wereldverbeteraars. Uitgebrachte stemmen vragen om bevestiging via de mailbox.

Dutch Cell Dogs

Dutch Cell Dogs helpt asielhonden en gedetineerden op weg naar een betere toekomst. Samen gaan ze binnen het unieke en succesvolle trainingsprogramma op weg naar een nieuw leven. Moeilijk plaatsbare asielhonden maken meer kans op een nieuw thuis. Gedetineerden die honden mogen trainen worden socialer, nemen verantwoordelijkheid en doen tegelijkertijd iets terug voor de maatschappij. Een absolute win-winsituatie. Inmiddels heeft Dutch Cell Dogs als ruim 550 asielhonden getraind binnen veertien instellingen in Nederland. Dutch Cell Dogs wordt gesteund door de Koninklijke Hondenbescherming.

Foto: De genomineerden: Marlies de Bats (links) en Betty Buijtels.