‘Aalsmeerse liefde’ voor burgemeester Oude Kotte

Aalsmeer – Het in coronatijd gestarte bedrijf ‘Thee en Kaart’ heeft een Aalsmeerse en Kudelstaartse thee ontwikkeld. Burgemeester Gido Oude Kotte ontving ondernemer Benita Roetman in het raadhuis om deze lokale thee te proeven.

Het bedrijf begon aanvankelijk met een kaart en een theezakje erbij. Dit kon rekenen op veel enthousiaste reacties. Tijdens haar studie tot thee sommelier ontwikkelde Benita een eigen theelijn voor Aalsmeer en Kudelstaart genaamd ‘Aalsmeerse liefde’ en ‘Kudelstaarts geluk’ De ingrediënten en de smaak van deze theelijnen vertalen de historie van de gemeente.

De ‘Aalsmeerse Liefde’ thee is gebaseerd op de kleuren van de Aalsmeerse vlag en de historie van de Aardbeienkwekers uit 1850. De ‘Kudelstaarts Geluk’ thee is gebaseerd op de bloemenkwekers uit Kudelstaart. De thee bevat verschillende bloemblaadjes en heeft tevens een lichte sinaasappelsmaak. De kleine stukjes sinaasappel staan symbool voor de oranje kleur van de bloemenkassen die in de avond de hemel oranje kleuren.

Origineel en creatief

“Ontzettend leuk om deze bijzondere lokale thee te mogen proeven en het is heerlijk! Een origineel en creatief idee van Benita om deze thee te ontwikkelen en zo haar eigen onderneming te starten. Als trotse burgemeester van ondernemend Aalsmeer en Kudelstaart kan ik deze thee van harte aanbevelen”, aldus burgemeester Gido Oude Kotte.

Foto: Aalsmeerse en Kudelstaartse thee van Benita Roetman voor burgemeester Gido Oude Kotte.